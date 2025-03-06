Για την παρουσία του ιού της γρίπης των πτηνών (υπότυπος H5Ν1) σε νεκρό αργυροπελεκάνο που συλλέχθηκε από το νότιο τμήμα της λίμνης Κερκίνης κοντά στον Λιθότοπο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ενημερώνει, με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε χθες, στο πλαίσιο του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών.

Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι - καθώς έχουν επιβεβαιωθεί και άλλα κρούσματα σε νεκρούς αργυροπελεκάνους στις λίμνες Μικρή Πρέσπα και Χειμαδίτιδα της Φλώρινας - είναι αναγκαία η εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές πουλερικών για την αποτροπή της μόλυνσής τους.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που προβλέπονται σε απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβλέπουν την απαγόρευση διατήρησης των πουλερικών(οικόσιτων, ελεύθερης βοσκής, βιολογικής εκτροφής κ.λπ.) σε ανοιχτούς χώρους σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές, αλλά και σε μη περιφραγμένους χώρους σε όλη την επικράτεια της χώρας. Στις περιοχές της χώρας που δεν είναι υποχρεωτικός ο εγκλεισμός των πουλερικών, συνιστάται η διατήρησή τους σε κλειστούς ή καλυμμένους χώρους, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Μαΐου. Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες για την ασφαλή διαχείριση κρέατος, αυγών και παραγώγων των εκτρεφόμενων πτηνών ή ζώων.

Υπενθυμίζεται ότι η γρίπη των πτηνών είναι μια λοιμώδης ιογενής νόσος υποχρεωτικής δηλώσεως και σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές για να ληφθούν τα απαραίτητα δείγματα.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν ανά την υφήλιο και αυξημένα περιστατικά μετάδοσης του ιού σε θηλαστικά (π.χ. μηρυκαστικά, μινκ, αιλουροειδή).

Οι λοιπές υπηρεσίες και ιδιωτικοί φορείς που έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολογικές οργανώσεις, κέντρα περίθαλψης, φορείς διαχείρισης κ.λπ.), καλούνται να ενημερώνουν τις οικείες κτηνιατρικές αρχές σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου, ή να τα συλλέγουν και να τα παραδίδουν σε αυτές, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας. Τέλος, συνιστάται στους επαγγελματίες που συγκαταλέγονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς γουνοφόρων ζώων, σφαγείς, να εμβολιαστούν κατά της εποχικής γρίπης, ως μέτρο μείωσης της πιθανότητας ανασυνδυασμού και ανάδυσης ενός νέου πανδημικού στελέχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

