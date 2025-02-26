Δύο χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η δημοσιογραφική έρευνα συνεχίζεται στο Prime Time.

Ο Γιάννης Σουλιώτης και η Μαρία Βούσουλα καταγράφουν νέες μαρτυρίες, παρουσιάζουν νέα στοιχεία και εξετάζουν πώς φτάσαμε στην τραγωδία που εξακολουθεί να συγκλονίζει τη χώρα.

«Υπάρχει τίποτα πιο οδυνηρό από τον θάνατο ενός αγαπημένου σου προσώπου;», αναρωτιέται συγγενής ενός εκ των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

