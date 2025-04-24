Τεχνητή Νοημοσύνη: Γεγονός το 1ο διαζύγιο στην Ελλάδα εξαιτίας της

Απίστευτο κι όμως ελληνικό. Το πρώτο διαζύγιο στην Ελλάδα λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης φαίνεται πως είναι γεγονός, καθώς μια γυναίκα χωρίζει τον σύζυγό της επειδή το ChatGPT, διαδραματίζοντας ρόλο καφετζούς, της είπε ότι την απατά!

Όλα ξεκίνησαν όταν μία γυναίκα αποφάσισε να απευθυνθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με σκοπό να της αναλύσει τα... ερωτικά της προβλήματα με τον επί δωδεκαετία σύζυγό της. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως ήλπιζε, αφού η ετυμηγορία του ChatGPT ήταν πως ο πατέρας των δύο ανήλικων παιδιών της την απατάει με μια νεαρή, η οποία, μάλιστα, θέλει «να τους κλείσει το σπίτι». Αποτέλεσμα ήταν η σύζυγος να ζητήσει από τον άνδρα της να φύγει από τη συζυγική εστία, ενώ εκείνος ακόμη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει.



«Η επί 12 έτη σύζυγός μου κατά καιρούς καταπιάνεται με διάφορες μόδες που αναπτύσσονται γύρω μας. Τους προηγούμενους μήνες στο πλαίσιο κάποιου viral trend, έφτιαξε δύο ελληνικούς καφέδες και μου είπε ότι ”για να γελάσουμε” αφού τους πιούμε, να φωτογραφίσουμε τις κούπες και να ζητήσουμε από το ChatGPT να μάς πει το φλιτζάνι. Μη θέλοντας να της χαλάσω το χατίρι, δέχθηκα να συμμετάσχω στο παιχνίδι της. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης του δικού μου καφέ ήταν ότι βλέπει μια νεαρή κοπέλα με το αρχικό ''Ε'' την οποία εγώ δήθεν σκέφτομαι έντονα και η επιθυμία μου για δεσμό μαζί της θα γίνει πραγματικότητα», περιέγραψε ο σύζυγός της στην τηλεόραση, εξηγώντας πως παρόμοιο ήταν και το περιεχόμενο στο φλυτζάνι της γυναίκας του:



«Αντίστοιχα στον δικό της καφέ το πόρισμα της ”επιστήμης” ήταν ότι την απατώ με κάποια νεαρή που προτίθεται να μας κλείσει το σπίτι. Εγώ θεώρησα τουλάχιστον περιττό να εξηγήσω ότι αυτά είναι ανυπόστατες ανοησίες και γέλασα. Η ίδια αντίθετα, θεώρησε ως δεδομένα (πραγματικά γεγονότα) τα συμπεράσματα της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά όταν είδε και το δικό της αποτέλεσμα. Δυστυχώς, μού ζήτησε να φύγω από το σπίτι μας ενώ ενημέρωσε τα παιδιά μας ότι παίρνουμε διαζύγιο».

“Στο παρελθόν είχε επισκεφτεί αστρολόγο”

Μετά την αλλοπρόσαλλη αυτή αντίδραση, που θυμίζει ελληνική ταινία, ο σύζυγος αποφάσισε να φύγει από το σπίτι με σκοπό να δώσει στη σύζυγο χρόνο να λογικευτεί, ωστόσο, οι φόβοι του για την ψυχική της κατάσταση -όπως λέει- επιβεβαιώθηκαν, όταν έλαβε τηλεφωνική κλήση από δικηγόρο που του γνωστοποίησε την επιθυμία της συζύγου του για λύση του γάμου τους συναινετικά.



«Στην άρνησή μου τρεις ημέρες μετά μου κοινοποιήθηκε αγωγή διαζυγίου, που περιέχει όσα σας ανέφερα. Στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα, καθώς τότε είχε επισκεφτεί αστρολόγο και της πήρε ένα χρόνο να πειστεί ότι δεν ίσχυε τίποτα από όσα της είχαν πει τα άστρα», κατέληξε ο σύζυγος.

“Δεν μπορώ να το πιστέψω...”

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του συζύγου, Φοίβος Στρουγγάρης, μίλησε για το περιστατικό, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως θα προτείνει στον πελάτη του να κάνει αγωγή ώστε να εκπέσει η επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών τους. «Ο πελάτης μου είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Ο παραλογισμός της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να αποτελέσει στήριγμα σε δικαστήριο. Κάτι κρύβεται πίσω από αυτό. Αν θεωρήσουμε πως η κύρια ήθελε να πιστεύει πως εκείνος την απατούσε αλλά δεν μπορούσε να το αποδείξει, ξαφνικά βρέθηκε η τεχνητή νοημοσύνη να της τι πει», τονίζει.



«Έχει ενδιαφέρον, επίσης, ότι ξαφνικά η ΑΙ βρίσκεται σαν ένα δεδομένο που κάποιος συνάδερφός μου θεώρησε απαραίτητο να χρησιμοποιήσει σαν αποδεικτικό. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να χωρίσει, τα θεώρησε χαριτωμένες ανοησίες όλα αυτά. Με αυτά που ακούω, προτείνω να κάνει αγωγή να εκπέσει η επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πρόσωπο που μεγαλώνει παιδιά, κάνει κάτι που του είπε η Τεχνητή Νοημοσύνη» επισήμανε.



