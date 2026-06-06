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Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν τον οικισμό Σεβτσένκο στο Χάρκοβο

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε τον οικισμό Σεβτσένκο που βρίσκεται στην περιοχή του Χάρκοβο, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti

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Ρώσοι στρατιώτες
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  • Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη του οικισμού Σεβτσένκο στην περιοχή του Χάρκοβο.
  • Η σχετική πληροφορία μεταδόθηκε από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε τον οικισμό Σεβτσένκο που βρίσκεται στην περιοχή του Χάρκοβο, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν επιβεβαίωσε άμεσα την αναφορά από το πεδίο της μάχης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ρωσία Ουκρανία Χάρκοβο Πόλεμος στην Ουκρανία ρωσικές δυνάμεις Ρωσικό υπουργείο Άμυνας
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