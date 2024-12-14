«Ατενίζουμε το μέλλον αισιόδοξα. Έχει κατακτηθεί η σταθερότητα της χώρας και αυτός ο προϋπολογισμός είναι η στέρεα βάση πάνω στην οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε πολλές και σημαντικές αλλαγές. Πέρα όμως από την αμιγώς οικονομική συνθήκη, υπάρχει και μία πολιτική συνθήκη. Η Ελλάδα, βήμα-βήμα από το 2019, έγινε αξιόπιστος συνομιλητής και τώρα είναι συνδιαμορφωτής, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, στις Βρυξέλλες».

Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά, ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού 2025, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Έμφαση έδωσε ο κ. Πιερρακάκης στη σύμπραξη ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων με διεθνή πανεπιστήμια κύρους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ναι, είναι γεγονός. Τον Σεπτέμβριο του 2025 θα σπάσει ένα παρωχημένο ταμπού». Ταυτόχρονα δήλωσε ότι θα καλέσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν ολοκληρωμένες, κοστολογημένες προτάσεις για την εκπαίδευση.

Όπως είπε, «οι συνολικές δαπάνες παιδείας, όπως υπολογίζονται από την Eurostat είναι 9,58 δισ. ευρώ για του χρόνου, και αυτό μας τοποθετεί στο 3,9% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι 4,6% και της ΕΕ 4,7%».

«Άρα δεν είμαστε ακόμα στο σημείο που θα θέλαμε. Αλλά ο τρόπος που κατακτάς αυτό το σημείο είναι βήμα-βήμα με αξιοπιστία και σταθερές επιλογές», επεσήμανε.

Στη συνέχεια μίλησε για αλλαγές που προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

-την απαγόρευση κινητών στα σχολεία, μία πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από το 86% της κοινής γνώμης.

-τους 10.000 μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση.

-σε κάθε σχολείο από 5η δημοτικού και πάνω μέχρι τέλος της χρονιάς θα έχουν διαδραστικό πίνακα.

-ξεκινάει με 250 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια.

-εισάγεται το ψηφιακό φροντιστήριο και στη δημόσια εκπαίδευση, το οποίο κατ΄αρχάς αφορά την 3η λυκείου αλλά θα διευρυνθεί σε όλες τις τάξεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός Παιδείας στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην χώρα μας, επικρίνοντας έντονα τα σχόλια, κυρίως του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν έχουν έρθει μεγάλα ξένα πανεπιστήμια.

«Ήξερα ότι κάποιοι δεν ψήφισαν το νόμο. Δεν ήξερα ότι δεν τον διάβασαν. Γιατί ο νόμος προβλέπει ότι τα πανεπιστήμια θα έρθουν από τον Σεπτέμβρη του 2025 και θα ξεκινήσουν καταρχήν από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Στη Σύνοδο των Πρυτάνεων αναλύθηκαν τα προγράμματα της διεθνοποίησης» είπε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι «έχουν κατατεθεί κορυφαίες προτάσεις από όλα τα ανώτατα δημόσια ιδρύματα μας για συμπράξεις, για κοινά μεταπτυχιακά ανάμεσα σε ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και κορυφαία ξένα πανεπιστήμια.

Και ναι, μέσα στο 2025 θα δούμε να σπάει ένα ιστορικό ταμπού, ένα περιττό ταμπού στη δημόσια εκπαίδευση. Θα ιδρυθούν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, όπως είναι ένα αίτημα διαχρονικό και όπως θέλει και η πλειοψηφία της ελληνικής κοινής γνώμης» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Πρόσθεσε δε, ότι η κυβέρνηση «δεν έχει σταθεί μόνο στη διεθνοποίησή τους, αλλά φέτος ανακοινώθηκαν και θα δρομολογηθούν γρήγορα 1.000 διορισμοί μελών ΔΕΠ στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια».

«Ρωτώ: το κάνατε όταν κυβερνήσατε; Η απάντηση σε όλα αυτά που λέτε είναι ότι έχετε περίσσευμα υποκρισίας στην κριτική που ασκείτε. Είναι ο καιρός να μπορέσετε να στηρίξετε επιλογές διότι πρέπει να υπάρξει θεμελίωση συναίνεσης σε μια σειρά από παραμέτρους που αφορούν την εκπαίδευση», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, σχολιάζοντας τη στάση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Μίλησε ακόμα για «εμμονή στις ίδιες συνταγές» τονίζοντας ότι «δεν μπορεί ο χώρος της παιδείας να έχει γίνει τις τελευταίες 10ετίες το απόλυτο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης της Ελλάδας και στο κάθε τι να μιλάμε με συνθήματα».

«Εμείς, σε ένα κράτος 10 εκατομμυρίων, είμαστε μικροί σε αριθμούς για να είμαστε τόσο διχασμένοι, για να έχουμε τέτοιες διαφωνίες, ειδικά σε θέματα που είναι υπαρξιακά για την υπόσταση της χώρας. Ακριβώς για αυτό λοιπόν, τόσο στο κομμάτι που αφορά νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα σχολεία, όσο και για τα πανεπιστήμια ή την επαγγελματική εκπαίδευση, θα ζητήσω από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέσουν ολοκληρωμένες και κοστολογημένες προτάσεις, τις οποίες με πολύ παρρησία θα υιοθετήσουμε ως πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, οπουδήποτε θα είναι συμβατές με τους αξιακούς στόχους τους οποίους έχουμε θέσει, ακριβώς γιατί πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και μπροστά», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.

Αντιπαράθεση του υπουργού Παιδείας με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς

Απαντώντας στον υπουργό Παιδείας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος, αντέτεινε ότι «το ΠΑΣΟΚ δικαιώνεται για την δομημένη και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση που άσκησε στην κυβέρνηση, επιμένοντας στη λειτουργία μη κρατικών με κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, θέση την οποία στηρίζει 20 χρόνια, χωρίς μετατοπίσεις», όπως είπε.

«Κανένας διάλογος δεν υπήρξε ποτέ, ούτε με τα κόμματα ούτε με την εκπαιδευτική κοινότητα. Εμείς είμαστε εδώ για τους πολίτες που περιμένουν προτάσεις και όχι για μια κυβέρνηση που κάνει σχηματική χρήση και επίκληση του διαλόγου μόνο όταν την βολεύει», πρόσθεσε ο κ. Μάντζος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης, κατηγόρησε τον υπουργό Παιδείας για λαθροχειρία, τονίζοντας ότι «είναι ανέντιμο να προκαταλαμβάνει εκ προοιμίου μία αρνητική στάση της αντιπολίτευσης για να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι θα έρθει το Χάρβαρντ στην Ελλάδα, αποσιωπώντας τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση, με δημόσια πανεπιστήμια να έχουν μετατραπεί σε τρώγλες».

Σχολιάζοντας, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της ΝΔ, Άννα Ευθυμίου, έκανε λόγο για «ιδεοληπτική εμμονή για τα δημόσια πανεπιστήμια», προσθέτοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα μονίμως τού όχι σε όλα, ένα ΠΑΣΟΚ α λα ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ -Τσίριζα».

Από την πλευρά της, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Μερόπη Τζούφη, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επιμένει στον αντισυνταγματικό νόμο που ψήφισε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, επιλέγοντας ταυτόχρονα πολιτικές που οδηγούν στην υποστελέχωση και την υποβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων».

«Ζητώ συγγνώμη από τον κ. Γιαννούλη. Πράγματι δεν θα έρθει το Χάρβαρντ. Το Γέιλ έχει καταθέσει αίτημα να έρθει, το πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, μαζί με άλλα 15 μεγάλα πανεπιστήμια. Θα τα δείτε αυτά στη πράξη» σχολίασε από την πλευρά του ο υπουργός Παιδείας.

Κλείνοντας ο κ. Πιερρακάκης επιτέθηκε εκ νέου στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το ότι έχει αντιφατική θέση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Πρόσθεσε δε, με σκωπτικό τόνο, ότι χθες, «ο τομέας παιδείας του κόμματος ανέβασε, αλλά στη συνέχεια κατέβασε, μία ανακοίνωση για το πρόγραμμα ib, υποστηρίζοντας ότι λειτουργώ ως προωθητής ξένων προγραμμάτων, ένα θεσμικό πλαίσιο που ψήφισε η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου το 1995 με υπουργό Παιδείας τον Γιώργο Παπανδρέου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

