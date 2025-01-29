Δήμος Αθηνών: Ψήφισμα του Δ.Σ. του δήμου Αθηναίων για το νερό

Ψήφισμα κατά όποιων αποφάσεων οδηγούν στην υπερτιμολόγηση του νερού και στην εμπορευματοποίησή του, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

«Το νερό να μην γίνει ρεύμα», είπε μεταξύ άλλων κατά την εισήγησή του.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε από το σώμα και αναφέρει:

«Η κυβέρνηση, παρά τις διαδοχικές αποφάσεις του ΣτΕ που κατοχυρώνουν το νερό ως δημόσιο αγαθό, επιμένει παράνομα και καταχρηστικά στην εμπορευματοποίησή του.

Υπενθυμίζουμε την εμμονή της κυβέρνησης να παρακάμψει τις αποφάσεις του ΣτΕ:

Η αρχή έγινε με την ένταξη των υπηρεσιών ύδρευσης στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), μια Αρχή που έδειξε τις διαθέσεις της με τα τιμολόγια ρεύματος, που επέτρεψε να εκτοξευτούν σε απαράδεκτα ύψη. Κατόπιν, τον περασμένο Σεπτέμβριο, δημοσιεύτηκε η νέα ΚΥΑ τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος (ΦΕΚ Β' 5438/27.09.2024), που υιοθετεί μια αμιγώς λογιστικού, αλλά και κερδοσκοπικού χαρακτήρα τιμολογιακή πολιτική για το νερό.

Με τη νέα ΚΥΑ η κυβέρνηση ‘'στήνει'' έναν ανεξέλεγκτο, από το δημόσιο, μηχανισμό κοστολόγησης-τιμολόγησης των νερών όλης της Ελλάδας και όλων των χρήσεων (ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης), απομακρύνοντας έτσι την ευθύνη τιμολόγησης από τους δημόσιους φορείς (κυβέρνηση, δήμους). Μια τέτοια προοπτική προοιωνίζει ένα δυστοπικό μέλλον για το ζωτικό αγαθό του νερού, αντίστοιχο με αυτό του ρεύματος. Οι πολιτικές αυτές οδηγούν σε:

- Ανεξέλεγκτες αυξήσεις τιμολογίων καθιστώντας το νερό ακριβό και απρόσιτο για πολλά νοικοκυριά.

- Αβεβαιότητα για την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των Υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης και ευκολία υφαρπαγής τους από ιδιωτικά συμφέροντα.

- Κινδύνους για τη δημόσια υγεία, λόγω επισφαλούς πρόσβασης σε κατάλληλο νερό.

- Κινδύνους και για τη διατροφική επάρκεια της χώρας, λόγω περιορισμού αντί εξορθολογισμού της άρδευσης.

Εργαζόμενοι στις αρμόδιες δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις για τη διαχείριση του νερού και τα συνδικαλιστικά τους όργανα, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες από όλη την χώρα ενώθηκαν για να ακυρώσουν τη νέα ΚΥΑ. Κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με σκοπό να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και αντίθετη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία η 103755 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 5438/27.09.2024) για τον «Καθορισμό των γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέτρα βελτίωσης, διαδικασίες και μέθοδος ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του».

Στηρίζουμε την αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ στο ΣτΕ:

Η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για δεύτερη φορά στην ιστορία του θα επανεξετάσει το ζήτημα της κοστολόγησης του νερού. Η ομόφωνη απόφαση του 2022 (2519/2022) ακύρωσε την προηγούμενη ΚΥΑ τιμολόγησης, υπογραμμίζοντας ότι το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν, αλλά κοινωφελές αγαθό. Το ίδιο ζήτημα τίθεται ξανά ενώπιον του ΣτΕ, καθώς η νέα ΚΥΑ αναπαράγει τις ίδιες ρυθμίσεις, επί το δυσμενέστερο μάλιστα, που έχουν ήδη κριθεί αντισυνταγματικές.

- Δηλώνουμε ρητά ότι το νερό είναι ζωτικό ανθρώπινο δικαίωμα! Δεν είναι εμπόρευμα. Δεν κοστολογείται με όρους αγοράς.

- Ζητούμε να εξαιρούνται του αλγόριθμου τιμολόγησης του νερού, οι επενδυτικές δαπάνες και οι αποσβέσεις τους, σε δημοτικό και διαδημοτικό επίπεδο, προκειμένου το κόστος τους να μην επιβαρύνει τους πολίτες.

- Διεκδικούμε να ακυρωθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την τιμολόγηση του νερού και να απενταχθούν οι υπηρεσίες ύδατος από τη ΡΑΑΕΥ.

- Στηρίζουμε την αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ που έχει κατατεθεί στο ΣτΕ».

