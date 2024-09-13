Ρόδος: Εκβίαζε ιερέα με φωτογραφίες- Tου πήρε 20.000 ευρώ

Στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου προκειμένου να εκδικαστεί με την προσήκουσα διαδικασία ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου δικογραφία με κατηγορούμενο έναν 30χρονο Λαρισαίο που κρίθηκε ένοχος εξακολουθητικής εκβίασης ιερέα σε ακριτικό νησί την 18η Μαΐου 2022 από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου.

Ο ιερέας έχει αποβιώσει.

Ο κατηγορούμενος έχει κριθεί ένοχος για το ό,τι στο διάστημα από 3 Απριλίου 2018 έως 6 Ιουλίου 2020 εξανάγκασε τον ιερέα να του καταβάλει περίπου 20.000 ευρώ σταδιακά υπό την απειλή ότι θα δημοσίευε στο διαδίκτυο φωτογραφίες του!

Ο ιερέας είχε γνωρίσει το έτος 2012 τον κατηγορούμενο στο νησί το οποίο επισκεπτόταν σε διάφορες εορτές για να πουλά εικόνες και διάφορα εκκλησιαστικά είδη.

Μετά τη γνωριμία τους επικοινώνησε μαζί του, όπως κατήγγειλε ο ιερέας, και του είπε ότι έχει φωτογραφίες του, χωρίς να προσδιορίζει τι απεικονίζουν κι ότι αν δεν του κατέβαλλε αρχικά το ποσό των 100 ευρώ θα τις δημοσιοποιούσε στο διαδίκτυο.

Ο ιερέας φέρεται να φοβήθηκε από άγνοια για το τι μπορεί να κάνει κάποιος με τις φωτογραφίες του και του κατέβαλε το ποσό σε λογαριασμό που του υπέδειξε στην Εθνική Τράπεζα.

Ισχυρίστηκε δε ότι επικοινωνούσε μαζί του κάθε δύο μήνες και του ζητούσε χρήματα και σε άλλους λογαριασμούς και με άλλον δικαιούχο.

Συνολικά, όπως είπε, του κατέβαλε περίπου 20.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται ισχυριζόμενος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πως επρόκειτο για άτοκο δάνειο.

