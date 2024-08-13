Δήμος Αθηναίων: «Απαράδεκτος εμπαιγμός» με πρόγραμμα προσλήψεων ανέργων

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων, με την οποία κάνει λόγο για «ακατανόητη απόφαση» της Δ.ΥΠ.Α. σχετικά με το πρόγραμμα προσλήψεων μακροχρόνια ανέργων και για «απαράδεκτο εμπαιγμό».

«Απαράδεκτος εμπαιγμός του Δήμου Αθηναίων με το πρόγραμμα προσλήψεων μακροχρόνια ανέργων», αναφέρει αρχικά και στη συνέχεια αναλύει:

«Η ακατανόητη απόφαση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) να μην προχωρήσει με το πρόγραμμα προσλήψεων μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, στερεί τη δυνατότητα εργασίας σε 72 δικαιούχους σε υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και παράλληλα την ενίσχυση του Δήμου με απαραίτητο εργατικό δυναμικό σε κρίσιμες υπηρεσίες του.

Ενώ στις 29 Μαΐου 2024 εγκρίθηκε με 3 αποφάσεις της Δ.ΥΠ.Α., η πρόσληψη 72 ατόμων για τον Δήμο Αθηναίων, και στη συνέχεια ο Δήμος δέσμευσε τις σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του, στις 8 Αυγούστου η Δ.ΥΠ.Α. χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, ενημέρωσε ότι το πρόγραμμα δεν θα προχωρήσει».

Ο δήμος καταλήγει ως εξής: «Ζητάμε την άμεση αλλαγή αυτής της ακατανόητης απόφασης της Δ.ΥΠ.Α. ώστε να στηριχθούν οι μακροχρόνια άνεργοι συμπολίτες μας και να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου μας».

Πηγή: skai.gr

