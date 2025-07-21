Συνταξιούχος φαροφύλακας από τους Παξούς έγινε το πρόσωπο παγκόσμιας καμπάνιας κοσμημάτων - Τι μας αποκάλυψε

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Από φαροφύλακας στους Παξούς… πρωταγωνιστής σε διεθνή καμπάνια κοσμημάτων! Ο κύριος Κώστας Βλαχόπουλος μια εμβληματική μορφή του νησιού, που εδώ και χρόνια κάνει τον γύρο των Παξών με το βαρκάκι του, έγινε viral χωρίς καν να το επιδιώξει.

Η αυθεντικότητά του, η παραδοσιακή νησιώτικη παρουσία του και το αφοπλιστικό χαμόγελό του τράβηξαν το βλέμμα δύο νεαρών γυναικών από τον Καναδά, δημιουργών του brand κοσμημάτων STEFF ELEOFF.

Η συνάντησή τους σχεδόν κινηματογραφική: «Καθόμουν σε ένα παγκάκι εκεί στο λιμάνι και με πλησίασαν δυο κοπέλες…μου είπαν πώς θα ήθελαν πολύ να πάω μαζί τους Καναδά για να κάνουμε μια καμπάνια για τα κοσμήματά τους. Τους είπα πώς δεν μπορώ να ταξιδέψω και με ρώτησαν αν ήθελα να φορέσω τα κοσμήματά τους και να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες» διηγείται αποκλειστικά στο skai.gr, αποκαλύπτοντας πώς από μια τυχαία στιγμή βρέθηκε να ποζάρει φορώντας εντυπωσιακά κοσμήματα.

Κάπως έτσι ο κύριος Κώστας έγινε το κεντρικό πρόσωπο στην καμπάνια του brand.

Όπως λέει με χιούμορ, «με νοήματα συνεννοηθήκαμε, ούτε εγώ μιλούσα τη γλώσσα τους, ούτε εκείνες τη δική μου, αλλά τα καταφέραμε!».

«Με φωτογραφίζουν συχνά εδώ στο νησί, είμαι, βλέπετε, ένας αυθεντικός νησιώτης», αποκαλύπτει με χαμόγελο ο κύριος Κώστας στο skai.gr. «Μπορεί να ποζάρω και για 10-15 φωτογραφίες τη μέρα με τους τουρίστες». Ο κύριος Κώστας, μιλάει με αγάπη για τον τόπο του, τους αγαπημένους του Παξούς, που όπως λέει, κουβαλά πάντα στην καρδιά του.

