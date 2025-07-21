Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 21 Ιουλίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:19 και δύση ήλιου στις 20:43 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 24 λεπτά

Γλυκά

Σήμερα, Δευτέρα 21 Ιουλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Aκακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδώρου, Θεοφίλου, Iούστου, Ματθαίου και Τροφίμου και τη Σύναξι της υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Αρματίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Παρθένιος, Παρθενία.

Ανατολή ήλιου: 06:19 - Δύση ήλιου: 20:43 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 24 λεπτά

Σελήνη 25.8 ημερών

