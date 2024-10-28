«Η μεγάλη αυτή ημέρα, δεν είναι μόνο ημέρα γιορτής. Είναι και ημέρα μνήμης και περισυλλογής», τονίζει μεταξύ άλλων ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, στην ημερήσια διαταγή του για την εορτή της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Παράλληλα ο αρχηγός της ΕΛΑΣ σημειώνει στο μήνυμά του ότι η αυταπάρνηση και ο ηρωισμός είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες με το χαρακτήρα του Έλληνα.

Αναλυτικά η ημερήσια διαταγή του Αρχηγού της ΕΛΑΣ:

«Γυναίκες και άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας,

Την 28η Οκτωβρίου 1940, το εκκρεμές της ιστορίας καλούσε και πάλι τον Ελληνικό λαό, στο γνώριμο ραντεβού για τον αγώνα υπέρ της Ελευθερίας. Ου περήφανος και ηρωικός λαός μας υπήρξε όπως πάντα συνεπής, με έναν τρόπο μοναδικό και ανυπέρβλητο.

Η 28η Οκτωβρίου είναι η ημέρα που η Ελλάδα μας ομόψυχα και αταλάντευτα, αρνήθηκε την υποδούλωση και την υποτέλεια, αρνήθηκε την ιταμή αξίωση των Ιταλών φασιστών για την παράδοση του εθνικού μας εδάφους. Αντιμετώπισε με απαξιωτική αδιαφορία τη στρατιωτική ισχύ του επίδοξου κατακτητή, την οικονομική του ευρωστία και τη συντριπτική σε βάρος της διαφορά σε έμψυχο δυναμικό.

Η άρνησή της κοφτή και δωρική. Ένα επικό ΟΧΙ. Ποτέ μια τόσο μικρή λέξη, δεν είπε τόσα πολλά, ποτέ ένας λαός δεν επέδειξε τέτοιο μεγαλείο ψυχής και πνεύματος, επαληθεύοντας τα υπέροχα λόγια του ποιητή μας Κωστή Παλαμά που προκαλούν ρίγη συγκίνησης: “Η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα. Με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και το αίμα”.

Η 28η Οκτωβρίου 1940, αυτή η ημερομηνία ορόσημο στην ιστορία του Ελληνικού Έθνους, που τιμούμε σήμερα, επιβεβαίωσε όλα εκείνα που ως Έλληνες, διαχρονικά, επανειλημμένως και εμπράκτως, έχουμε αποδείξει:

• πως όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα,

• πως η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας και της τιμής, δεν είναι ζήτημα επιλογής, είναι χρέος μας και εθνική ανάγκη,

• πως η αγάπη για την Πατρίδα, την ελευθερία και τη δημοκρατία είναι απεριόριστη και βαθιά χαραγμένη στο μυαλό και την καρδιά μας

• πως η αυταπάρνηση και ο ηρωισμός είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες με το χαρακτήρα του Έλληνα.

Όμως η μεγάλη αυτή ημέρα, δεν είναι μόνο ημέρα γιορτής. Είναι και ημέρα μνήμης και περισυλλογής. Επιβάλλεται να θυμόμαστε και να αναδεικνύουμε τα μηνύματα και τις επιταγές της 28ης Οκτωβρίου 1940, να τα έχουμε ως οδηγό. Η χώρα μας καταφέρνει μετά από συνεχόμενες, ουσιαστικά παγκόσμιες κρίσεις και μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον ασφάλειας, να αναδεικνύεται σε πυλώνα σταθερότητας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί διαχρονικά έναν ακλόνητο θεσμό υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων, διασφάλισης της εσωτερικής ασφάλειας και της νομιμότητας, προστασίας του δημοκρατικού πολιτεύματος και της κοινωνικής συνοχής. Ειδικά αυτή την περίοδο, προβαίνουμε σε δράσεις με έντονο κοινωνικό πρόσημο για να αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο της πολυδιάστατης αποστολής μας, τα φαινόμενα βίας μεταξύ των ανηλίκων, εντός της οικογένειας και στο χώρο του αθλητισμού, που λαμβάνουν ακραία μορφή.

Σας καλώ, όλοι μαζί ενωμένοι να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια, με το ίδιο σθένος και αυταπάρνηση να εκπληρώνουμε την εθνική και κοινωνική μας αποστολή. Χρόνια Πολλά σε όλους!»

Πηγή: skai.gr

