Τις «διαδικτυακές» κάλπες που θα αναδείξουν τα πιο πράσινα μπαλκόνια της Αθήνας, άνοιξε ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας και της Οργάνωσης Γη.

Από τις 12 έως τις 26 Μαΐου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα του διαγωνισμού στο Instagram @prasinizoumetogrizo, για να αναδείξουν με την ψήφο τους μπαλκόνια, αυλές και ταράτσες που μεταμορφώθηκαν από τους κατοίκους των επτά δημοτικών κοινοτήτων της πόλης.

«Το "Πρασινίζουμε το Γκρίζο" αποτελεί ένα ακόμη έναυσμα για να αγαπήσουμε την πόλη μας. Οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλεσμά μας, φύτεψαν και δημιούργησαν. Και τώρα ήρθε η ώρα όλοι μαζί να αναδείξουμε και να επιβραβεύσουμε τις πιο όμορφες και δυναμικές προσπάθειες στην πόλη μας», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Ελάτε να πρασινίσουμε μαζί την Αθήνα. Από έναν μικρό χώρο, μπορούμε να κάνουμε μία πολύ μεγάλη αλλαγή».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Ιωάννης Γεώργιζας, τόνισε: «Η φάση της ψηφοφορίας είναι το επόμενο βήμα στο "ταξίδι" που ξεκινήσαμε όλοι μαζί για μια πιο πράσινη Αθήνα. Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στη διαδικασία της ψηφοφορίας και να αναδείξετε τις εικόνες που εκφράζουν καλύτερα το όραμα για μια πιο ανθρώπινη πόλη».

Και ο εκτελεστικός διευθυντής της Οργάνωσης Γη Αλέξης Γαληνός, επισήμανε: «Η μεγάλη συμμετοχή επιβεβαιώνει την ανάγκη των πολιτών να ζουν σε πιο όμορφες, πράσινες γειτονιές. Σάς καλούμε να υποστηρίξετε τις προσπάθειες των συμπολιτών μας και να γιορτάσουμε μαζί την αγάπη για το πράσινο στην καρδιά της πόλης».

Η βράβευση των νικητών θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή στις 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, με τιμητικές διακρίσεις και δώρα. Η υποβολή των συμμετοχών στον διαγωνισμό «Πρασινίζουμε το Γκρίζο», που διοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 9 Μαΐου. Το διαγωνιστικό κομμάτι ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 26 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.