Άγριο τοπίο, ηφαιστειακή πέτρα, αποξηραμένη λάβα και στάχτη από ηφαίστεια που εξερράγησαν εκατομμύρια χρόνια πριν δημιούργησαν το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου, στο Σίγρι ή αλλιώς, την "Πομπηία των φυτών" όπως το ονομάζουν πολλοί.

Ο Νίκος Ζούρος, γεωλόγος και Διευθυντής του Μουσείου, μας ξεναγεί στο Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους και μας αποκαλύπτει πώς σχετίζεται η τότε εποχή με τις κλιματικές αλλαγές σήμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.