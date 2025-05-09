Λογαριασμός
Το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου μιλά για το μέλλον του πλανήτη

Ο κ. Ζούρος, γεωλόγος και Διευθυντής, μας ξεναγεί στο Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους και μας αποκαλύπτει πώς σχετίζεται η τότε εποχή με τις κλιματικές αλλαγές

Λέσβος

Άγριο τοπίο, ηφαιστειακή πέτρα, αποξηραμένη λάβα και στάχτη από ηφαίστεια που εξερράγησαν εκατομμύρια χρόνια πριν δημιούργησαν το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου, στο Σίγρι ή αλλιώς, την "Πομπηία των φυτών" όπως το ονομάζουν πολλοί.

Ο Νίκος Ζούρος, γεωλόγος και Διευθυντής του Μουσείου, μας ξεναγεί στο Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους και μας αποκαλύπτει πώς σχετίζεται η τότε εποχή με τις κλιματικές αλλαγές σήμερα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: κλιματική αλλαγή Λέσβος Όπου υπάρχει Ελλάδα ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση
