Βρετανία: Ένοχοι οι δύο άνδρες που έκοψαν το εμβληματικό δέντρο Sycamore Gap

Δύο άνδρες κρίθηκαν σήμερα ένοχοι για το κόψιμο ενός από τα διασημότερα δέντρα στη Βρετανία, του Sycamore Gap, πριν από δύο χρόνια, ενός πολυαγαπημένου για τον βρετανικό λαό εμβληματικού τοπόσημου, που είχε μάλιστα εμφανιστεί στην ταινία «Ρομπέν των Δασών» με τον Κέβιν Κόστνερ, το 1991.

Το Sycamore Gap, μια συκομουριά ηλικίας τουλάχιστον 200 ετών, δέσποζε δίπλα στο ιστορικό Τείχος του Αδριανού, απομονωμένο ανάμεσα σε δύο λόφους σε ένα εντυπωσιακό τοπίο του Εθνικού Πάρκου Nορθάμπερλαντ, στη βόρεια Αγγλία.

Το δέντρο κόπηκε με ένα αλυσοπρίονο, πριονίστηκε στη βάση του κορμού την 28η Σεπτεμβρίου του 2023 προκαλώντας θλίψη και οργή στη βρετανική κοινωνία.

The jury in the trial of two men accused of cutting down the Sycamore Gap tree has found both Daniel Graham and Adam Carruthers guilty https://t.co/s1O05xyn9H pic.twitter.com/oq3yPcsnDI — BBC North East (@BBCNEandCumbria) May 9, 2025

Οι εισαγγελείς έκαναν σήμερα λόγο για μια «βλακώδη αποστολή».

Οι Γκρέιαμ και Κάραδερς, οι οποίοι ταξίδεψαν στο σημείο εκείνο του Εθνικού Πάρκου Nορθάμπερλαντ από τα σπίτια τους στην περιοχή Κάρλαϊλ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων, αρνήθηκαν κάθε ανάμειξη. Οι ένορκοι ωστόσο τους έκριναν ενόχους για φθορά ξένης περιουσίας.

Ο εισαγγελέας Ρίτσαρντ Ράιτ είπε στους ενόρκους στο δικαστήριο του Νιούκασλ τον περασμένο μήνα ότι ο 39χρονος Ντάνιελ Γκρέιαμ και ο 32χρονος Άνταμ Καράδερς ευθύνονται για τον «απερίσκεπτο βανδαλισμό».

Η πτώση του δέντρου προκάλεσε μάλιστα φθορά σε τμήμα του Τείχους του Αδριανού, το οποίο κατασκευάστηκε από τους Ρωμαίους πριν από περίπου 2.000 χρόνια και σήμερα βρίσκεται στον κατάλογο με τα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η ποινή τους θα ανακοινωθεί στις 15 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

