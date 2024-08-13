Στη σύλληψη της 19χρονης ομαδάρχισσας που ήταν υπεύθυνη στο σπιτάκι όπου διέμενε το οκτάχρονο κορίτσι που πνίγηκε σε πισίνα κατασκήνωσης, στη Χαλκιδική, προχώρησαν οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πολύωρη διαδικασία των καταθέσεων, με τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας να εστιάζουν σε τρία πρόσωπα: στην ομαδάρχισσα, στον ναυαγοσώστη και στον υπεύθυνο της κατασκήνωσης.

Η ομαδάρχισσα συνελήφθη με βάση το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα που αφορά στο αδίκημα της έκθεσης, όταν δηλαδή κάποιος αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που έχει υπό την προστασία του.

Πιθανότατα αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πλημμελειοδικών Χαλκιδικής, ενώ στο κάδρο παραμένουν και τα υπόλοιπα πρόσωπα με τις καταθέσεις να συνεχίζονται για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το παιδάκι στην πισίνα.

Το οκτάχρονο κοριτσάκι διακομίστηκε διασωληνωμένο από το Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας προς το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 19.00 διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ, το παιδάκι δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του και σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά του, που παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη.

Πώς έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές τα παιδιά μετά την πισίνα πήγαν στο εστιατόριο για φαγητό και επέστρεψαν στα σπιτάκια για την καταμέτρηση πριν τον μεσημεριανό ύπνο. Κατά τη διαδικασία η απουσία του κοριτσιού έγινε αντιληπτή από την αρμόδια ομαδάρχισσα και, τότε, σήμανε συναγερμός σε όλη την κατασκήνωση. Ξεκίνησε επιχείρηση για την εξαφάνιση του παιδιού, όμως δυστυχώς, λίγο αργότερα, εντοπίστηκε νεκρό μέσα στην πισίνα.

Περισσότερα στοιχεία για τα ακριβή αίτια του θανάτου του κοριτσιού θα «δείξει» η νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί στην Ιατροδικαστική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

