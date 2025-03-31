Δήμος Αθηναίων: Αναβαθμίζονται 11 παιδικές χαρές εντός του 2025

Υπερσύγχρονη παιδική χαρά εγκαινιάστηκε την Κυριακή από τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα στον Λυκαβηττό.

Η παιδική χαρά βρίσκεται στο Πάρκο Κιτσίκη, στη συμβολή των οδών Δεινοκράτους και Αναπήρων Πολέμου, στον Λυκαβηττό και εντάσσεται στο έργο αναβάθμισης και πιστοποίησης 11

Η Παιδική Χαρά του Πάρκου Κιτσίκη, έκτασης 480τμ, αποτελεί έναν προσεγμένο χώρο παιχνιδιού μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον. Ο σχεδιασμός της αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πάρκου, ενσωματώνοντας στοιχεία αειφορίας και της αστικής ταυτότητας της γειτονιάς. Ο εξοπλισμός της πληροί τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας και περιλαμβάνει αναρριχητικές κατασκευές, τσουλήθρες, κούνιες και παιχνίδια κατάλληλα για όλες τις ηλικίες που προάγουν την ανάπτυξη των πνευματικών και σωματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και ανταποκρίνεται στις πλέον απαιτητικές σύγχρονες προδιαγραφές. Η διαμόρφωση του χώρου εξασφαλίζει την προσβασιμότητα, την άνεση και την ασφάλεια για τα παιδιά και τους γονείς τους.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, τα παιδιά συμμετείχαν στη θεατρική δράση «ΟΠ!» σε σκηνοθεσία Στέλλας Σερέφογλου με τους Ευαγγελία Μόσιου, Πάνο Σολδάτο και το Κόκκινο Μπαλόνι. Οι μικροί μας φίλοι απόλαυσαν μοναδικές εικόνες, μέσα από τις οποίες γνώρισαν τη δύναμη της φιλίας, τη σημασία της συνεργασίας και την αξία του να μοιράζεσαι

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογράμμισε: «Αναβαθμίζουμε πλήρως 11 παιδικές χαρές μέσα στο 2025, τις οποίες παραδίδουμε σταδιακά, βελτιώνοντας την καθημερινότητα στις γειτονιές. Επενδύουμε σε δημόσιους χώρους που μειώνουν τις ανισότητες, που δημιουργούν κοινότητες. Θέλουμε μια πόλη όπου η ποιότητα ζωής δεν θα εξαρτάται από τον ταχυδρομικό της κώδικα. Στην Αθήνα οι νέες γενιές παίζουν με ασφάλεια, διαβάζουν βιβλία, μοιράζονται γνώσεις και δημιουργούν αναμνήσεις που θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή».

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), Ελένη Ζωντήρου, ανέφερε: «Τις 11 παιδικές χαρές που παραδίδουμε συνολικά φέτος, τις κλείσαμε στις αρχές του 2024 ως ακατάλληλες, καθώς η ασφάλεια των παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Με πόρους που διασφαλίσαμε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έναν διαφανή διαγωνισμό, προχωρήσαμε στην πλήρη ανακατασκευή τους. Όλες είναι πιστοποιημένες και προσβάσιμες σε παιδιά με κινητικές δυσκολίες. Η Αθήνα αλλάζει, δίνοντας προτεραιότητα στους ανθρώπους της».

Παίζουμε, διαβάζουμε, μοιραζόμαστε: Η δύναμη της φιλαγνωσίας σε κάθε γειτονιά

Με σύνθημα «Παίζουμε, διαβάζουμε, μοιραζόμαστε!», έφεραν και αντάλλαξαν τα βιβλία τους. Η πρωτοβουλία αυτή θα συνεχιστεί και κατά την παράδοση των επόμενων παιδικών χαρών, ενσωματώνοντας τη φιλαναγνωσία σε κάθε γειτονιά.

Από το σύνολο των 11 παιδικών χαρών που ανακατασκευάζονται, ήδη έχουν παραδοθεί και υποδέχτηκαν τα παιδιά της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, οι παιδικές χαρές στη Σαβαγηνών και Διοπόλεως, καθώς και στην Ερμωνάσσης και Πιτυούντος (πάρκο Θερμίδας) στις γειτονιές της Ριζούπολης.

Τις επόμενες εβδομάδες θα παραδοθούν επιπλέον οκτώ παιδικές χαρές στη Σίνα και Δαφνομήλη, στη Δαμάρεως και Αλκέτου, στη Ραφτοπούλου και Σουλιωτών, στο Άλσος Προμπονά (Χώρος Α), στη Ζαφειροπούλου και Καβάφη, στη Βικέλα και Λαμπάκη, στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα και στην Πάφου και Μιχαήλ Βόδα.

