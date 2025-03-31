Κατηγορούμενος επειδή άφησε την 32χρονη φίλη του να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, κατέστη ένας 34χρονος στη Θεσσαλονίκη και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον αθώωσε τελικά για την πράξη της παράλειψης προσφοράς βοήθειας, ενώ, την ίδια ώρα η 32χρονη νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου .

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο νέοι είχαν μεταβεί τα ξημερώματα της Κυριακής στην ταράτσα των φοιτητικών εστιών, όπου η 32χρονη αφού έκανε χρήση ηρωίνης και κατανάλωσε μπύρα, ήπιε πενήντα χάπια για νευρολογικές παθήσεις, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.

Υπάλληλος στη φύλαξη των εστιών τούς εντόπισε 6 ώρες αργότερα και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Η νεαρή γυναίκα παραλήφθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 34χρονος συνελήφθη.

«Προσπάθησα να την βοηθήσω, αλλά δεν ήθελε. Δεν πήγαινε άλλο η ζωή της», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην απολογία του ο 34χρονος, αποκαλύπτοντας ότι η νεαρή τού είχε εκμυστηρευτεί νωρίτερα ότι θέλει να βάλει τέλος στη ζωή της λόγω ψυχολογικών προβλημάτων.

Ανέφερε δε, ότι και ο ίδιος είναι χρήστης ουσιών και αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

