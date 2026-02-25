Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής της ανάπλασης του Άξονα και της Πλατείας Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Οι εργασίες ανάπλασης της Αγίας Σοφίας έχουν ήδη ξεκινήσει και η δημιουργία του Πάρκου Μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

Η χρηματοδότηση για την ανάπλαση εξασφαλίστηκε μέσα σε 26 μήνες, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ πρόκειται για την τρίτη ανάπλαση της «καρδιάς» της πόλης με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του εμβληματικού έργου ανάπλασης του 'Αξονα και της Πλατείας Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

«Μετά την έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση της Αγίας Σοφίας και τη δρομολογούμενη παρέμβαση στην πλατεία Ελευθερίας με τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης που ξεκινά τις επόμενες ημέρες, προχωράμε στο επόμενο βήμα, στην αναγέννηση της εμβληματικής πλατείας της πόλης, με σεβασμό στην ιστορική της φυσιογνωμία και με το βλέμμα στο αισιόδοξο μέλλον της Θεσσαλονίκης», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του δήμου Θεσσαλονίκης.

Προστίθεται, δε, στην ίδια ανάρτηση πως «μέσα σε 26, μόλις, μήνες εξασφαλίσαμε την απαραίτητη χρηματοδότηση με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θέτουμε τις βάσεις για την υλοποίηση της τρίτης, κατά σειρά, ανάπλασης στην "καρδιά" της πόλης, συμβάλλοντας στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Το έργο προβλέπει την αισθητική και λειτουργική ανάπλαση του άξονα της Αριστοτέλους, από τη Λ. Νίκης έως την οδό Εγνατία, διατηρώντας τον μνημειακό χαρακτήρα του χώρου και ενσωματώνοντας σύγχρονες λύσεις και υλικά που ενισχύουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου, τη βιοκλιματική βελτίωση, την αντοχή στο χρόνο και την πλήρη προσβασιμότητα.

«Συνεχίζουμε, πιστοί στο πρόγραμμά μας, για την υλοποίηση και των υπολοίπων έργων για τα οποία έχουμε δεσμευτεί, όπως το ξύλινο ντεκ στη νέα Παραλία, την ανάπλαση της πλατείας Δημοκρατίας και την αποκατάσταση της πλατείας Διοικητηρίου», σημειώνει η διοίκηση Αγγελούδη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.