Πλατεία Αριστοτέλους: Ποια είναι η ιστορία της πιο εμβληματικής πλατείας της Βόρειας Ελλάδας;

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Πλατεία Αριστοτέλους αποτελεί την πιο κεντρική, εμβληματική και αναγνωρίσιμη πλατεία της Θεσσαλονίκης, για πολλές δεκαετίες, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ζωής και της σύγχρονης ιστορίας της πόλης. Ξεκινά από τα επιβλητικά, ημικυκλικά κτίρια στα βόρεια της Οδού Μητροπόλεως, η οποία τη διασχίζει στο σημείο αυτό, και συνεχίζεται μέχρι τη Λεωφόρο Νίκης, στον Θερμαϊκό. Η πλατεία αποτελεί δημοφιλές σημείο συνάντησης και συνάθροισης τόσο για τους τουρίστες, όσο και τους ντόπιους, ενώ περιμετρικά της θα βρείτε πολλά μαγαζιά εστίασης.

Εκεί ανάβει κάθε χρόνο το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης, ενώ πραγματοποιούνται και πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Τα προαναφερθέντα επιβλητικά κτίρια της Οδού Μητροπόλεως στεγάζουν το ξενοδοχείο Electra Palace και το ιστορικό κινηματοθέατρο Ολύμπιον.

Η πλατεία σχεδιάστηκε το 1917 από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Ερνέστ Εμπράρ, αμέσως μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ισοπέδωσε το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και άλλαξε μια για πάντα την όψη της πόλης. Σύμφωνα με τα σχέδια του Εμπράρ, η εν λόγω πλατεία, που έμελλε να ονοματιστεί Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα είχε ένα μεγάλο άγαλμα του στρατηλάτη Αλέξανδρου στο κέντρο της και θα κατέληγε βόρεια στην Εγνατία, όπου θα χτιζόταν ένα επιβλητικό Δικαστικό Μέγαρο. Το συγκεκριμένο Μέγαρο έμεινε μόνο στα σχέδια, καθώς κατά την διάρκεια εργασιών στην περιοχή ήρθαν στο φως σημαντικοί αρχαιολογικοί θησαυροί, που αποτέλεσαν ουσιαστικά το «εμπόδιο» στην ανέγερσή του. Παρόλα αυτά η πλατεία που υπάρχει εκεί διατήρησε την ονομασία Πλατεία Δικαστηρίων.

Στη σημερινή της μορφή η Πλατεία Αριστοτέλους και η συνέχειά της προς τα βόρεια, με την Οδό Αριστοτέλους, ενσωματώνει αρκετά από τα βυζαντινά και ευρωπαϊκά στοιχεία που οραματίστηκε εξ αρχής ο Εμπράρ, αν και υπήρξαν πολλές τροποποιήσεις στα μεταγενέστερα χρόνια. Η εικόνα της, έτσι όπως τη βλέπουμε σήμερα, αποκρυσταλλώθηκε τη δεκαετία του 1960, οπότε και αναδιαμορφώθηκε όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Η Οδός Αριστοτέλους, που ξεκινά από την ομώνυμη πλατεία, συνεχίζεται προς τον Βορρά μέχρι την Εγνατία Οδό στο ίδιο αρχιτεκτονικό ύφος κατά τα σχέδια του Εμπράρ, διατηρώντας ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό στιλ. Κατά μήκος της συναντά τις οδούς Τσιμισκή, Βασιλέως Ηρακλείου και Ερμού, και στη συμβολή της με την Εγνατία σχηματίζει μια μικρότερη πλατεία. Η οδός, που έχει πεζοδρομηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της και έχει νησίδα πρασίνου στο μέσον, είναι επί της ουσίας μια επιμήκης πλατεία, με πολλά εμπορικά καταστήματα και καφέ στα δεξιά και στα αριστερά. Μάλιστα, αποτελεί ουσιώδες τμήμα της αρχικής σύλληψης του Εμπράρ. Επί της Οδού Αριστοτέλους βλέπουμε σήμερα και τη μαρμάρινη προτομή του Μικρασιάτη εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Αιμιλιανού, που μαρτύρησε το 1911.

Αν έχετε βρεθεί στην φτωχομάνα του Βορρά, σίγουρα θα έχετε βρεθεί σ’ αυτήν την ιστορική πλατεία, και θα έχετε παρατηρήσει πως ο κόσμος περνά αδιάκοπα από εκεί όλες τις ώρες της ημέρας: από το πρωί που οι Θεσσαλονικείς πάνε στις δουλειές τους, μέχρι αργά το βράδυ, όταν μετά το ξενύχτι ακολουθεί η κλασική επίσκεψη σε κάποιο μπουγατσάδικο της πλατείας. Θα μπορούσε εύλογα λοιπόν να πει κάποιος, πως η πλατεία αυτή δεν κοιμάται ποτέ!



