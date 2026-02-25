Άνοιξε η πλατφόρμα για τη δήλωση συμμετοχής ενδιαφερομένων στην προσεχή δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://rebrain-greece.idloom.events/rebrain-greece-uk.
Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Στο Υπουργείο Εργασίας καταβάλλουμε συστηματική προσπάθεια για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού και την επανασύνδεσή τους με την εγχώρια αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η επόμενη σχετική εκδήλωση διοργανώνεται στο Λονδίνο με τη συμμετοχή εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και προσφέρουν εξειδικευμένες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας σε βασικούς και δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως ο χρηματοοικονομικός και τραπεζικός κλάδος, ο ενεργειακός κλάδος, ο κατασκευαστικός και βιομηχανικός κλάδος, ο κλάδος της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας, ο κλάδος των μεταφορών και του τουρισμού, ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, καθώς και ο κλάδος των συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών.»
Η εκδήλωση έχει ως στόχο τη διασύνδεση Ελλήνων επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη για καίριες θέσεις. Στο πλαίσιο του «Rebrain Greece», έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πέντε εκδηλώσεις σε πόλεις όπου υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο: Λονδίνο, Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Νέα Υόρκη και συμμετείχαν πάνω από 6.500 ενδιαφερόμενοι οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, ήρθαν σε άμεση επαφή με 120 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διερεύνησαν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.
Έως τώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή 25 επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν εκατοντάδες υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα:
ΑEGEAN AIRLINES
ANT1
TITAN
ALLWYN
ALPHA BANK
EY
IASO GROUP
ΔΕΗ- PPC
MOTOROIL
IMITHEA GROUP
ERMA TECH GROUP
HELLENIQ ENERGY
EUNICE
ΕΒΕΠ( ή μέλη του)
EUROBANK
PIREAUS BANK
HHG
METLEN
ATHENS MEDICAL GROUP(IATRIKO)
AVAX
NBG
DEMO PHARMAKEUTICALS
QUALCO
ΔΕΔΔΗΕ
ΚΑΙΖΕΝ GAMING
