Αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα δηλώνουν οι αγρότες όλης της χώρας, τονίζοντας ωστόσο πως από σήμερα, Τρίτη, θα μετακινήσουν τα τρακτέρ, ελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας -εκ των οποίων η ΛΕΑ- ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα.

Την ίδια ώρα, θέμα ασφάλειας εγείρει η αστυνομία. Όπως αποφασίστηκε, δεν θα ανοίξει η Περιμετρική Οδός της Πάτρας καθώς η ΕΛ.ΑΣ. δεν εγγυάται την ασφαλή διέλευση των οδηγών από το σημείο.

Ανοιχτός θα παραμείνει ο δρόμος στο μπλόκο του Καλπακίου στα Ιωάννινα, μέχρι και την Παρασκευή, όπως αποφάσισαν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της περιοχής, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Εν τω μεταξύ, άνοιξε η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, που είχαν κλείσει οι αγρότες της Εύβοιας για 3 ώρες χθες, Δευτέρα, το απόγευμα.

Και στα Μάλγαρα, οι αγρότες επιτρέπουν να γίνεται η κυκλοφορία μόνο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από δύο λωρίδες.

Παράλληλα, παραμένουν οι αποκλεισμοί και στα Τελωνεία που αφορούν κυρίως τα φορτηγά και τις νταλίκες.

Mπλόκο Θήβας: «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»

Μια διαφορετική, συμβολική εικόνα αντικρίζουν οι οδηγοί στο 90ό χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος της Θήβας. Ανάμεσα στα παρατεταγμένα τρακτέρ και τις σκηνές που έχουν στήσει οι αγρότες για να περνούν τις νύχτες τους, δεσπόζει ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Δεν πρόκειται απλώς για εορταστικό διάκοσμο, αλλά για ένα σαφές μήνυμα. «Αυτό είναι ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Γιατί δεν πίστευε ότι εμείς θα μείνουμε εδώ. Αλλά να που θα μείνουμε», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Κώστας Καφές, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, ξεκαθαρίζοντας πως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στο δρόμο.

Το μπλόκο της Θήβας έχει στρατηγική σημασία, καθώς είναι το πρώτο που συναντά όποιος φεύγει από την Αθήνα. «Είμαστε οι πρώτοι που θέλουν να διώξουν. Οπότε 24 ώρες το 24ωρο, επτά στα επτά, θα 'μαστε εδώ. Έχουμε φτιάξει σκηνές, έχουμε φέρει καρότσες, κοιμόμαστε εδώ», τονίζει ο κ. Καφές, περιγράφοντας την καθημερινότητα στον κόμβο μετά από τρεις εβδομάδες κινητοποιήσεων.

Ενόψει των εορτών, οι αγρότες της Θήβας στέλνουν μήνυμα καλής θέλησης προς τους πολίτες. «Γιορτές έχουμε, ο κόσμος θέλει να πάει στο σπίτι του, στα χωριά του. Όλοι μας υποστηρίζουν ακόμα», λέει ο κ. Καφές, προαναγγέλλοντας ότι πρόθεσή τους είναι να επιτρέψουν τη διέλευση των ΙΧ.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς μένει να φανεί ποια θα είναι η τελική στάση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία μέχρι τώρα ακολουθεί τακτική εκτροπής της κυκλοφορίας σε σημεία όπου υπάρχουν τρακτέρ, για λόγους ασφαλείας, ακόμη και αν οι αγρότες δεν κλείνουν τον δρόμο.

ΕΛ.ΑΣ.: Επιβεβλημένη τη ρύθμιση και την εκτροπή κυκλοφορίας

Χτες, Δευτέρα, πηγές της ΕΛ.ΑΣ. χαρακτήρισαν «επιβεβλημένη τη ρύθμιση και την εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων» σχετικά με την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της χώρας λόγω των μπλόκων των αγροτών.

«Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος» σημειώνουν πηγές της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.

Παράλληλα όπως τονίζεται από τις πηγές της ΕΛΑΣ, η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.

Τέλος, από τις ίδιες πηγές σημειώνεται ότι η «Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας».

