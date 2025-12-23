Λογαριασμός
Αυτοκίνητο κάηκε στη νέα Παραλιακή - Πού διεκόπη η κυκλοφορία (Βίντεο)

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση αλλά και η Τροχαία, η οποία έχει διακόψει την κυκλοφορία 

UPDATE: 09:59
Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε σε όχημα στη νέα Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου, το πρωί της Τρίτης. 

Το όχημα φαίνεται στις εικόνες του ΣΚΑΪ πως έχει καεί ολοσχερώς

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής και προχώρησαν σε κατάσβεση.

Παράλληλα, η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στη Λ. Ποσειδώνος στο ύψος της Λ. Κηφισού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στην περιοχή Νέο Φάληρο.

Η Πυροσβεστική δεν έχει ενημέρωση για την ώρα εάν υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο.  

