Κόκκινες μπογιές στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης στο Ηράκλειο

Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων που κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα - Για το συμβάν ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές

Μπογιές Κρήτη

Στόχος βανδαλισμού έγινε τo βράδυ της Δευτέρας το κτίριο που στεγάζει τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου, στην οδό Νικολάου Πλαστήρα.

Άγνωστοι πέταξαν κόκκινες μπογιές στην πρόσοψη του κτιρίου, όπως φαίνεται στη φωτογραφία του cretalive.

Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων που κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση.

