Άδειασαν τους λογαριασμούς γνωστής οικογένειας από τον Βόλο- Ζητήθηκε βοήθεια από την Interpol

Οικογένεια από τον Βόλο με επιχείρηση στον τομέα των αρτοσκευασμάτων βρέθηκε… χωρίς ευρώ όταν κύκλωμα απατεώνων από τη Λιθουανία «χάκαρε» τους λογαριασμούς, σύμφωνα με το gegonota.news.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, απατεώνες τηλεφώνησαν στον επιχειρηματία το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι υποδυόμενοι τους τραπεζοϋπαλλήλους, για να τον …ενημερώσουν πως πρέπει να ασφαλίσει τους λογαριασμούς του.

Γυναίκα που μιλούσε ελληνικά του συστήθηκε ως υπάλληλος της τράπεζας και τον ενημέρωσε ότι παραβιάστηκε ο λογαριασμός του και ζήτησε να υπάρξει διαδικασία ασφάλειας με εισαγωγή νέων κωδικών.

Η κλήση έγινε από τηλεφωνικό αριθμό που φέρεται να ανήκε πράγματι ανήκει τράπεζα και ο επιχειρηματίας που συναλλάσσεται μαζί της δεν σκέφθηκε ούτε στιγμή πως πρόκειται για απάτη και ότι ενδεχομένως να έχει τοποθετηθεί κακόβουλο λογισμικό στην τράπεζα και συγκεκριμένα στο τηλεφωνικό της κέντρο. Του «γνωστοποίησαν» οι απατεώνες «τραπεζοϋπάλληλοι» πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικτυακές απάτες και επιβάλλεται να ασφαλίσει τους λογαριασμούς του και ο επαγγελματίας έβαλε νέους κωδικούς με αποτέλεσμα τα χρήματα έκαναν φτερά.

Στην τράπεζα γίνεται επίσης έρευνα για το εάν εγκατέστησαν απατεώνες στα συστήματά της κακόβουλο λογισμικό καθώς ο επιχειρηματίας πίστεψε πως όντως οι απατεώνες ήταν τραπεζοϋπάλληλοι εφόσον έκαναν χρήση του τηλεφωνικού αριθμού της τράπεζας. Οι επιχειρηματίες κατέθεσαν μήνυση κατ΄αγνώστων και ζητήθηκε η συνδρομή της Interpol σύμφωνα με πληροφορίες για να εντοπιστεί το κύκλωμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.