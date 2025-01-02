Του Μάκη Συνοδινού

Την κλοπή μετρητών και κοσμημάτων τεράστιας αξίας κατήγγειλε ιδιοκτήτρια βίλας, η οποία επέστρεψε στο σπίτι της από χριστουγεννιάτικες διακοπές, στις 26 Δεκεμβρίου, και αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα διάρρηξης.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας που είναι γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, άγνωστοι ξήλωσαν το χρηματοκιβώτιο και πήραν το πολύτιμο περιεχόμενό του.

Σύμφωνα πάντα με την κατάθεση, στο χρηματοκιβώτιο φυλάσσονταν τιμαλφή που η αξία τους άγγιζε το 1 εκατ. ευρώ, καθώς και χρηματικό ποσό περίπου 40.000 ευρώ.

Οι αστυνομικές Αρχές συνέλεξαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας καθώς και γενετικό υλικό.

Τις έρευνες έχει αναλάβει η διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος.

Πηγή: skai.gr

