Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου, σήμερα, και από την Ορθόδοξη Εκκλησία τιμώνται ο Άγιος Σίλβεστρος ο Πάπας Ρώμης, ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ και ο Άγιος Θεαγένης ο Ιερομάρτυρας.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν επίσης:

Ο Άγιος Θεόπιστος ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Σέργιος ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Θεόπεμπτος ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Κοσμάς ο Α’ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

