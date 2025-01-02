Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου, σήμερα, και από την Ορθόδοξη Εκκλησία τιμώνται ο Άγιος Σίλβεστρος ο Πάπας Ρώμης, ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ και ο Άγιος Θεαγένης ο Ιερομάρτυρας.
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν επίσης:
- Ο Άγιος Θεόπιστος ο Μάρτυρας
- Ο Άγιος Σέργιος ο Μάρτυρας
- Ο Άγιος Θεόπεμπτος ο Μάρτυρας
- Ο Άγιος Κοσμάς ο Α’ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.