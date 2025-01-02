Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 2 Ιανουαρίου

Δείτε σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά» σήμερα για την ονομαστική τους γιορτή

εορτολόγιο

Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου, σήμερα, και από την Ορθόδοξη Εκκλησία τιμώνται ο Άγιος Σίλβεστρος ο Πάπας Ρώμης, ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ και ο Άγιος Θεαγένης ο Ιερομάρτυρας.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν επίσης:

  • Ο Άγιος Θεόπιστος ο Μάρτυρας
  • Ο Άγιος Σέργιος ο Μάρτυρας
  • Ο Άγιος Θεόπεμπτος ο Μάρτυρας
  • Ο Άγιος Κοσμάς ο Α’ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
Πηγή: skai.gr

