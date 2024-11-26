Τον πέμπτο συλληφθέντα αποτελεί ο 26χρονος της υπόθεσης της έκρηξης στην οδό Αρκαδίας, καθώς αποτύπωμα του βρέθηκε εσωτερικά της σακούλας που περιείχε πιστόλι και έναν γεμιστήρα, που εντοπίστηκαν εντός του διαμερίσματος μετά την έκρηξη.

Στην ίδια σακούλα είχε βρεθεί αποτύπωμα του 31χρονου παλιού γνώριμου των αρχών. ΟΙ αξιωματικοί της ΕΛΑΣ υποστηρίζουν ότι ο 26χρονος και 31χρονος είχαν επαφές στο παρελθόν.

Στις 29 Οκτωβρίου του 2020, ο 26χρονος ήταν ανάμεσα στους 8 κατηγορούμενους του πρωτοφανούς προπηλακισμού του πρύτανη της ΑΣΟΕ, Δημήτρη Μπουραντώνη, που του είχαν τοποθετήσει και ταμπέλα στον λαιμό «Αλληλεγγύη στις καταλήψεις», μια υπόθεση που εκδικάζεται αύριο. Τον Ιούλιο του 2021 συνελήφθη με ένα ακόμη άτομο για κλοπή ρουχισμού από κατάστημα καλλυντικών στην Ομόνοια.

Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής αναζητούν την ταυτότητα ακόμη τουλάχιστον δύο, που φαίνεται να ανήκουν στον επιχειρησιακό πυρήνα της ίδιας ομάδας, όπως προέκυψε από την άρση απόρρητου των κινητών τηλεφώνων που βρέθηκαν στην οδό Αρκαδίας.

Δείτε αναλυτικά το ρεπορτάζ εδώ:

Πηγή: skai.gr

