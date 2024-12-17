Δημήτρης Ήμελλος: Ο «Σασμός» αποχαιρετά τον «αστυνόμο Φραγκιαδάκης»

Σοκ και θλίψη επικρατεί στον καλλιτεχνικό χώρο από την είδηση του θανάτου του ηθοποιού Δημήτρη Ήμελλου, σε ηλικία 57 ετών, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του στον «Σασμό» ως αστυνόμος «Αντώνης Φραγκιαδάκης».

Ο σπουδαίος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, εργαζόταν κανονικά, δίνοντας το παρών σε πρόβες, γυρίσματα και θεατρικές παραστάσεις.

Η πρωταγωνίστρια του «Σασμού», Μαρία Τζομπανάκη, εξέφρασε τη συγκίνησή της για τον χαμό του συναδέλφου της, ενώ ανέφερε πόσο λυπάται που δεν πρόλαβε να τον δει. Μάλιστα ανάρτησε μια φωτογραφία του στη Νάξο, που ήταν ένα από τα αγαπημένα του νησιά, γράφοντας στο Instagram: «Εκεί στη Νάξο σου, στην "απαλάμη του Θεού" γείρε αγαπημένε μας Δημήτρη. Δεν μπορούν δάκρυα και λόγια να αρθρώσουν πόσο μα πόσο πολύ θα μας λείψεις. Δημήτρη μου δεν σε πρόλαβα. Το βλέμμα της ψυχής σου θα το αγαπώ παντοτινά. Αχ Δημήτρη μας».

Ο συγγραφέας Σπύρος Πετρουλάκης που δημιούργησε τον χαρακτήρα του «Αντώνη Φραγκιαδάκη» στον Σασμό, αποχαιρέτησε κι εκείνος τον ηθοποιό με μία ανάρτηση στο Instagram. «Ο πόνος είναι μεγάλος, όσο και η απουσία σου Αντώνη Φραγκιαδάκη. Αντίο...», έγραψε.

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, συμπρωταγωνίστριά του στον «Σασμό», ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα:

«Αχ, αγαπημένε μου Δημήτρη, σπάνιε και πολύτιμε, Έμαθα τόσα από εσένα…Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις ατέλειωτες συζητήσεις μας στα κενά μας, για το θέατρο, για τον Τσέχοφ που τόσο λάτρευες, για την υποκριτική… Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την αστείρευτη όρεξη που είχες για ζωή, για δημιουργία, για εξέλιξη, για χιούμορ, για παρέα, για ζεστασιά, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το χαμόγελο και αυτή την αγκαλιά.

Θα μου λείψεις τόσο πολύ, αγαπημένε μου φίλε. Θα μου λείψει να σε κοροϊδεύω και να σε λέω “μπαμπά” και να με λες “βούρλο” και “βουρλάκι”.Κρατάω τις τελευταίες μου διακοπές (που με έστειλες εσύ στην αγαπημένη σου σπηλιά) και είναι σαν να έχουμε πάει παρέα.

Αντίο, Δημήτρη μου.

Δεν το χωράει το μυαλό μου».

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης τον αποχαιρέτησε με ένα story στο Instagram, με μία φωτογραφία που δείχνει τον ηθοποιό να γελάει και το μήνυμα: «Ήσουν και θα είσαι πάντα παλικάρι. Σ'αγαπώ φίλε μου. Καλό ταξίδι σκαλιδομούτσουνε», έγραψε πάνω σε μία φωτογραφία που δείχνει τον ηθοποιό να γελάει.

Ο «παπά Μιχάλης» του «Σασμού», Μιχάλης Αεράκης, ευχήθηκε κι εκείνος «καλό ταξίδι» στον ηθοποιό, ενώ του έδωσε και μια υπόσχεση. «Σου χρωστώ ένα τάβλι».

Ο ηθοποιός Αλέξανδρος Λογοθέτης, ο οποίος ήταν και στενός του φίλος, μοιράστηκε μια ανάμνηση από κοινές τους διακοπές στην Κρήτη το 2018. «Εκεί στην Κρήτη το καλοκαίρι του 18, στη σπηλιά που μου έμαθες ότι υπάρχει. Εκεί στο Λυβικό που τόσο αγαπούσες, εκεί θα σε θυμάμαι και στο σανίδι που είχα την τιμή και την τύχη να βρεθώ πλάι σου. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου άνθρωπε», έγραψε.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, που έπαιξε για λίγο και αυτός στην σειρά, χαρακτήρισε τον εκλιπόντα συνάδελφό του ως τον «πιο γενναίο άνθρωπο», ενώ του ευχήθηκε κι εκείνος «καλό ταξίδι».

Συλλυπητήρια από το Υπουργείο Πολιτισμού

«Η απώλεια του Δημήτρη Ήμελλου στερεί την Τέχνη από έναν αφοσιωμένο υπηρέτη της, που είχε ακόμη να δώσει πολλά», τονίζει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την απώλεια του ηθοποιού.

Τον χαρακτηρίζει «έναν από τους πιο ταλαντούχος και καταξιωμένους ηθοποιούς της γενιάς του» που ερμήνευσε ευρύ φάσμα ρόλων από την κλασική γραμματεία έως το σύγχρονο ρεπερτόριο, αξιοποιώντας στο έπακρο «τη στιβαρή θεατρική του σκευή του».

Η δήλωση της υπουργού Πολιτισμού:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την εντελώς πρόωρη απώλεια του Δημήτρη Ήμελλου. Ο Δημήτρης Ήμελλος υπήρξε ένας από τους πιο ταλαντούχος και καταξιωμένους ηθοποιούς της γενιάς του. Αξιοποίησε στο έπακρο τη στιβαρή θεατρική του σκευή, για να μας χαρίσει μοναδικές ερμηνείες σε κάθε ρόλο που ερμήνευσε. Μάρτυρας αδιάψευστος του ταλέντου του, αλλά και της επίπονης τριβής στους ρόλους με τους οποίους αναμετρήθηκε, η προέλευσή τους από ένα ευρύτατο φάσμα, από την κλασική γραμματεία έως το σύγχρονο ρεπερτόριο. Αλλά και τα επιλεκτικά περάσματά του από τον κινηματογράφο και τη μεγάλη οθόνη, καθώς και η συνεργασία του με τις μεγαλύτερες σκηνές και σκηνοθέτες μας. Το ταλέντο του έλαμψε από νωρίς, καθώς είχε την, απόλυτα δίκαιη, τιμή να είναι ο πρώτος βραβευθείς με το επίζηλο «Βραβείο Χορν». Το μέγεθος της απώλειάς του επιτείνεται, δυστυχώς, ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι έφυγε στη δημιουργικότερη και ωριμότερη ηλικία και στο απόγειο της πορείας του στη σκηνή. Η απώλειά του στερεί την Τέχνη από έναν αφοσιωμένο υπηρέτη της, που είχε ακόμη να δώσει πολλά. Στην οικογένειά του, τους συναδέλφους του και τους πολλούς φίλους του, απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.