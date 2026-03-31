Από το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, καθώς και σε βάρος εταιρείας διαχείρισης ακινήτου, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων (ν. 4830/2021), μετά από διερεύνηση υπόθεσης παράνομης εκτροφής ζώων σε ταράτσα κτιρίου στους Αμπελόκηπους.

Ειδικότερα, κατόπιν καταγγελίας, αστυνομικοί του Α.Τ. Αμπελοκήπων προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο κτιρίου στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου διαπιστώθηκε ότι στον κοινόχρηστο χώρο της ταράτσας είχε κατασκευαστεί πρόχειρη εγκατάσταση, εντός της οποίας διατηρούνταν ζώα φάρμας, σε ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν αίγες, όρνιθες, πάπιες και άλλα πτηνά, τα οποία διαβιούσαν σε διαμορφωμένους χώρους με εμφανή σημάδια ακαθαρσίας και πλημμελούς φροντίδας.

Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Προστασίας Ζώων, ενώ, υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, κινητοποιήθηκαν συναρμόδιες υπηρεσίες για την ασφαλή απομάκρυνση των ζώων, την υγειονομική τους εξέταση και την καταγραφή τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων.

Τα ζώα μεταφέρθηκαν σε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας, όπου θα υποβληθούν στους απαραίτητους ελέγχους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε βίντεο της ΕΛ.ΑΣ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.