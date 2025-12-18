Δικηγόρος Μαζωνάκη στον ΣΚΑΪ: Είναι θύμα εκβιασμού - Προσχεδιασμένη η καταγγελία

Για εκβιασμό του Γιώργου Μαζωνάκη από συγκεκριμένο επιχειρηματία αλλά και άλλα άτομα κάνει λόγο ο δικηγόρος του γνωστού καλλιτέχνη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ σημείωσε πως η σημερινή καταγγελία «ήταν προαναγγελθείσα», κάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο.

«Η καταγγελία στο αρμόδιο τμήμα εκβιαστών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος έχει γίνει αρκετές ημέρες πριν. Είναι επώνυμη η καταγγελία για συγκεκριμένους ανθρώπους, άρα δεν αποτελεί απάντηση στη σημερινή μήνυση καθώς έχει προηγηθεί αρκετές ημέρες πριν», ανέφερε αρχικά ο κ. Λυκούδης.

Στην καταγγελία αναφέρεται πως «ο Γιώργος Μαζωνάκης εκβιάζεται για παράνομες απαιτήσεις, να καταβάλλει παράνομα χρηματικά ποσά που δεν τα οφείλει, σε επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου. Βεβαίως κατονομάζεται ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και έχει κληθεί από τις Αρχές», συνέχισε.

Οι εκβιαστές, όπως λέει ο δικηγόρος αρχικά «επικαλέστηκαν βαριά ονόματα των φυλακών με απειλές για δήθεν πράξεις βίας εναντίον του κ. Μαζωνάκη, ο ίδιος δεν ενέδωσε και η δεύτερη επιλογή τους ήταν να πούνε ‘περίμενε και θα δεις τι σε περιμένει σε επίπεδο ηθικής’. Και ακολούθησε αυτό».

«Πάνε 5 ώρες πριν την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη που είναι σήμερα και καταθέτουν μια μήνυση για μια πράξη που φέρεται να έχει τελεστεί 9 μήνες πριν. Γιατί δεν πήγαν πριν έναν μήνα, δύο μήνες; Αλλά πηγαίνουν την ημέρα της πρεμιέρας. Είναι ο ορισμός της εκβίασης. Και μάλιστα, την προαναγγέλλεις την μήνυση την Κυριακή, ότι θα γίνει την Πέμπτη. Είναι μια προαναγγελθείσα καταγγελία. Είναι σχέδιο ή δεν είναι;», τόνισε ο κ. Λυκούδης.



Πηγή: skai.gr

