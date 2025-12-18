«Τη βαθιά ανησυχία ολόκληρης της κοινότητας του ντοκιμαντέρ» εκφράζει σε επιστολή διαμαρτυρίας η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ για την απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ να αποσύρει χρηματοδότηση για το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τη 17Ν.

Αναλυτικά η επιστολή της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ

«Επιστολή διαμαρτυρίας εκ μέρους της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ για την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής στο cash rebate του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά “17Ν, Άνοδος και Πτώση”.

Η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ εκφράζει τη βαθιά ανησυχία ολόκληρης της κοινότητας του ντοκιμαντέρ, μετά την ανάκληση από τον ΕΚΚΟΜΕΔ Α.Ε. , στις 15 Δεκεμβρίου 2025, μόλις μία εβδομάδα μετά την αρχική έγκριση υπαγωγής, την ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης οπτικοακουστικής παραγωγής (cash rebate), του ντοκιμαντέρ «17Ν, Άνοδος και Πτώση», σε σκηνοθετική και δημοσιογραφική επιμέλεια του δημοσιογράφου Αλέξη Παπαχελά, θέτοντας ζητήματα “δημόσιας τάξης” και “υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος”.

Η αξιολόγηση ή ο αποκλεισμός έργων με βάση το περιεχόμενο, ακόμα και σε ένα καθαρά επενδυτικό πρόγραμμα , ανοίγει επικίνδυνο δρόμο λογοκρισίας, ανεξαρτήτως του αν η κρίση ασκείται άμεσα ή υπό πίεση.

Τέτοιες πρακτικές σηματοδοτούν την απαρχή μιας σκοτεινής εποχής, ασύμβατης με τις αρχές ενός δημοκρατικού πολιτεύματος και αντιβαίνουν με το Σύνταγμα, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ζητούμε την απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου 5105/2024 που διέπει τις υπαγωγές στο πρόγραμμα ενίσχυσης οπτικοακουστικής παραγωγής (cash rebate), χωρίς αυθαίρετες ερμηνείες. Η κοινότητα του ελληνικού ντοκιμαντέρ δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί την ελευθερία της έκφρασης και της δημιουργίας απέναντι σε κάθε μορφή απόπειρας λογοκρισίας.

Εκ μέρους του ΔΣ της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ»

Η τοποθέτηση του Αλέξη Παπαχελά

Για το θέμα μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ χθες ο Αλέξης Παπαχελάς.

Όπως τόνισε, αρχικά, κατανοεί απόλυτα την ευαισθησία των συγγενών των θυμάτων έχοντας βρεθεί απέναντι από ανθρώπους γενναίους, όπως η μητέρα του Θάνου Αξαρλιάν.

Δεν έκρυψε τη δυσαρέσκεια του με την εξέλιξη αυτή «διότι εγώ είπα, το δικό μου ως εδώ, αν θες», τόνισε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας πως πολλά χρόνια πριν, ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος ο οποίος, με κόστος, έβγαλε τους συγγενείς των θυμάτων στη δημοσιότητα.

Περιέγραψε πως έτσι «έσπασε» μια σιωπή που υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια.

«Ήταν ένα ταμπού και είχε ένα κόστος, αλλά το θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό» δήλωσε αναφέροντας πως του φαίνεται εξαιρετικά δυσάρεστο το γεγονός πως τώρα κάποιοι μιλάνε για ξέπλυμα της τρομοκρατίας, ή του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Πρόσθεσε ακόμη πως κάποιοι ενδεχομένως ξεχνούν ότι ήταν από τους πρώτους που μπήκαν, στις τέσσερις τα ξημερώματα, στο κτίριο του ΣΚΑΪ όταν είχε σχεδόν γκρεμιστεί κατά το ήμισυ από τους απογόνους της 17 Νοέμβρη ενώ ακόμη δεν ήταν σαφές αν υπήρχε νεκρός και συνόψισε πως «έχουμε δώσει λοιπόν τις μάχες μας και είναι πολύ καθαρό πού βρισκόμαστε».

«Κάνουμε όλοι μια δουλειά» σχολίασε ο κος Παπαχελάς συνοψίζοντας πως η δημοσιογραφία είναι απαιτητικό επάγγελμα καθώς συνεπάγεται δύσκολα διλήμματα.

«Όταν κάνεις ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ σε όλο τον κόσμο, είτε αυτό είναι το BBC είτε είναι το CNN είτε είναι ο ΣΚΑΪ, κάνεις μια έρευνα η οποία απαιτεί να συμπεριλάβεις όλους τους πρωταγωνιστές. Και τους εγκληματίες και τους δολοφόνους και τους βιαστές και τους ναζί και τους δικτάτορες και όλους», είπε χαρακτηριστικά συνοψίζοντας πως αυτή τη λογική επιλέγει να ακολουθεί, σταθερά, ως προς την άσκηση του επαγγέλματός του.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της κρατικής χρηματοδότησης ο κος Παπαχελάς τόνισε πως από την πρώτη στιγμή είχε γίνει ξεκάθαρο πως στο ντοκιμαντέρ θα γινόταν συνεντεύξεις και σε τρομοκράτες.

Επίσης, κατέστησε σαφές πως έκανε πάρα πολλές προσπάθειες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, να πείσει συγγενείς θυμάτων να καταθέσουν τις μαρτυρίες τους.

«Αλλά νομίζω ότι πραγματικά όποιος με ξέρει και νομίζει ότι δεν καταλαβαίνω τον πόνο τους, ζει κάπου αλλού.... πραγματικά. Γιατί το έχω ζήσει από πρώτο χέρι και είναι κάτι το οποίο προσωπικά με πονάει. Προσωπικά με ενδιαφέρει και έχω δείξει την ευαισθησία που πρέπει σε αυτό το θέμα και δεν έχω και τίποτα να αποδείξω σε κανέναν», επεσήμανε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων για να καταλήξει στο ότι η χρηματοδότηση θα συνέβαλε στην δημιουργία ενός εξάωρου ντοκιμαντέρ που θα αποτύπωνε όλη την αλήθεια για την τρομοκρατική οργάνωση.

«Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σαφές ότι προσπάθησα να έχω όλες τις απόψεις. Καταλαβαίνω, το ξαναλέω, τον πόνο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Καταλαβαίνω την ευαισθησία σε όλο αυτό το πράγμα. Όμως η ιστορική αλήθεια, μερικές φορές, θέλει μερικές σκληρές αποφάσεις, Έχει ορισμένα διλήμματα. Θα κριθούμε όλοι και ο ΣΚΑΪ θα κριθεί. Και εγώ θα κριθώ. Όλοι θα κριθούμε από τη δουλειά μας. Όπως κρινόμαστε πάντα. Δεν είναι δυνατόν όμως κάποιοι να προσπαθούν να προλάβουν, είτε να μην υπάρξουν κάποιες συνεντεύξεις είτε να μην υπάρξει χρηματοδότηση, προδικάζοντας το περιεχόμενο αυτού του ντοκιμαντέρ», είπε χαρακτηρίζοντας το γεγονός ανεξήγητο, όπως ομοίως ανεξήγητο είναι το να αναστέλλεται μια χρηματοδότηση.

«Νομίζω ότι η μόνη λύση είναι να υπάρχει ανοιχτός διάλογος και πραγματικά να υπάρχουν όλες οι μαρτυρίες. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε όλη την ιστορία της 17 Νοέμβρη, και τον πόνο και όλα», κατέληξε ο κος Παπαχελάς.

Πηγή: skai.gr

