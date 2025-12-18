Σήμερα, Πέμπτη, η Ελλάδα αναμένεται να παραλάβει επίσημα την πρώτη της φρεγάτα Belharra καθώς, σε ειδική τελετή στη Λοριάν της Γαλλίας στις 14.00, θα γίνει η ονοματοδοσία και η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στο κατάστρωμα της φρεγάτας «Κίμων».

Παρόντες από ελληνικής πλευράς αναμένεται να είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μαζί με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα.

Σε ανάρτησή της στο Χ η γαλλική εταιρεία Naval Group ανέφερε σχετικά: «Η FDI Kimon επιστρέφει στη Λοριάν για την τελετή παράδοσής του στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό».

FDI Kimon on her way back to Lorient for her delivery ceremony to the @NavyGR.



©REA / Naval Group pic.twitter.com/w1L7amKpAc — Naval Group (@navalgroup) December 15, 2025

Με μήκος 122 μέτρα και εκτόπισμα 4.500 τόνων, η φρεγάτα θεωρείται «ένα από τα πιο τεχνολογικά προηγμένα πολεμικά πλοία επιφανείας στην κατηγορία του».

Με βάση τον υπάρχοντα προγραμματισμό, η πρώτη εκ των τεσσάρων FDI αναμένεται να καταπλεύσει στην Ελλάδα τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λοριάν, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν (Catherine Vautrin).

Κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

