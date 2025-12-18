Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευής χθες το μεσημέρι (17 Δεκεμβρίου) γύρω στις 13.20, όταν μια ανήλικη μαθήτρια, ηλικίας 13 ετών, δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση από δύο συνομήλικές της.

Το επεισόδιο συνέβη κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Η δασκάλα ενημερώθηκε αμέσως και επικοινώνησε με τη μητέρα της παθούσας, η οποία μετέβη στο σχολείο. Στη συνέχεια, μητέρα και κόρη πήγαν στο τμήμα Ασφαλείας της περιοχής και κατατέθηκε μήνυση σε βάρος των δύο μαθητριών που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Συνελήφθη η μία από τις δύο ανήλικες, η οποία είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές. Στις 17 Οκτωβρίου 2025, φέρεται να είχε εξαναγκάσει συνομήλική της να γονατίσει μπροστά της, την είχε χαστουκίσει και είχε καταγράψει το συμβάν σε βίντεο.

Πρόκειται για ένα ακόμη βίαιο περιστατικό μεταξύ ανηλίκων, καθώς μόλις το μεσημέρι της Δευτέρας, 15 Δεκεμβρίου, μαθήτρια σε Γυμνάσιο της Κυψέλης επιτέθηκε με «πεταλούδα» σε 14χρονη συμμαθήτριά της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει και η πρώτη να κριθεί προφυλακιστέα.

Πηγή: skai.gr

