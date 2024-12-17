Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kατέληξε ο οδηγός αυτοκινήτου που ενεπλάκη σε τροχαίο στην περιφερειακή οδό

Ο 56χρονος έχασε τις αισθήσεις του και συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί καραμπόλα.

Νεκρός ο οδηγός αυτοκινήτου που ενεπλάκη σε τροχαίο στην περιφερειακή οδό

Κατέληξε ο 56χρονος οδηγός ΙΧ που ενεπλάκη στην καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, στον κόμβο της Νεάπολης, στο ρεύμα προς δυτικά.

Ο 56χρονος έχασε τις αισθήσεις του και συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί καραμπόλα.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νεκρός τροχαίο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark