Νεκρός ο οδηγός αυτοκινήτου που ενεπλάκη σε τροχαίο στην περιφερειακή οδό

Κατέληξε ο 56χρονος οδηγός ΙΧ που ενεπλάκη στην καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, στον κόμβο της Νεάπολης, στο ρεύμα προς δυτικά.

Ο 56χρονος έχασε τις αισθήσεις του και συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί καραμπόλα.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Πηγή: skai.gr

