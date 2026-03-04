Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανακοινώνει σήμερα την τελική απόφαση για την ενοχή των 42 κατηγορουμένων στην υπόθεση της "εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή" που διεξάγεται εδώ και τέσσερα χρόνια σε δεύτερο βαθμό.

Η δίκη αφορά την κατηγορία της ναζιστικού τύπου οργάνωσης που υπερβαίνει το πλαίσιο πολιτικού κόμματος, με κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ζωής, ανάμεσά τους η δολοφονία του Παύλου Φύσσα και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά Αιγύπτιου αλιεργάτη.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου θα ανακοινώσει τις θέσεις των δικαστών μετά από ενδελεχή μελέτη στοιχείων, καταθέσεων και απολογιών, ολοκληρώνοντας την τελεσίδικη απάντηση της Δικαιοσύνης σε μια υπόθεση με ιστορική σημαντικότητα για τη χώρα.

Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει την απόφασή του για τους 42 κατηγορούμενους στη δίκη της «εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή», ολοκληρώνοντας μια διαδικασία που διαρκεί τέσσερα χρόνια σε δεύτερο βαθμό.

Η σημερινή διαδικασία θα επικυρώσει την τελεσίδικη απάντηση της Δικαιοσύνης σε μια υπόθεση που, κατά την κατηγορία, αφορά οργάνωση ναζιστικού τύπου, η οποία κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ζωής και εισήλθε στη Βουλή το 2012 ως τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, η πρόεδρος του δικαστηρίου θα ανακοινώσει τη θέση των δικαστών για κάθε κατηγορούμενο και τις επιμέρους κατηγορίες, μετά από εκτενή εξέταση στοιχείων, καταθέσεων και απολογιών. Οι βασικές κατηγορίες περιλαμβάνουν τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος Αιγύπτιου αλιεργάτη.

Οι δικαστές έλαβαν υπόψη και την αποτίμηση της εισαγγελέως, η οποία τον περασμένο Δεκέμβριο πρότεινε ενοχή για τους 42 κατηγορούμενους. Η εισαγγελική πρόταση ταυτίζεται με την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, που στις 20 Οκτωβρίου 2020 χαρακτήρισε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε καταδικάσει 50 κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένης της 18μελούς κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής, κρίνοντας ότι τη διεύθυνση της οργάνωσης είχαν συγκεκριμένα πρόσωπα και ότι οι υπόλοιποι πρώην βουλευτές ήταν ενταγμένοι στο εγκληματικό σχήμα.

Επτά από τους καταδικασθέντες παραιτήθηκαν της έφεσης, ενώ ένας έχει αποβιώσει. Έτσι, το Πενταμελές Εφετείο κρίνει σήμερα 42 κατηγορούμενους.

Εκτός των 18 πρώην βουλευτών που δικάζονται για διεύθυνση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, άλλοι 24 κατηγορούμενοι δικάζονται ως μέλη της. Από αυτούς, 14 κατηγορούνται για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και πέντε για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αμπουσίντ Εμπάρακ τον Ιούνιο του 2012, όταν ομάδα χρυσαυγιτών επιτέθηκε σε Αιγύπτιους ψαράδες.

Αν το δικαστήριο υιοθετήσει την πρόταση της εισαγγελέως, τότε το "ένοχος" θα ακουστεί 42 φορές στην αίθουσα.

Σε αυτή την περίπτωση, ορισμένοι από τους κατηγορούμενους ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με την «εκτέλεση της ποινής» και πιθανή φυλάκιση, καθώς το δικαστήριο εξετάζει τόσο τις εφέσεις των κατηγορουμένων όσο και την εισαγγελική έφεση για αυστηρότερες ποινές σε μέλη της διευθυντικής ομάδας και άλλους πέντε κατηγορούμενους.

Σημειώνεται ότι σήμερα μοναδικοί κρατούμενοι για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Η ολοκλήρωση της δίκης εκτιμάται πως ίσως απαιτήσει ακόμη μία συνεδρίαση, προτού ακουστεί το «λύεται η συνεδρίαση» που θα σηματοδοτήσει την ιστορική ετυμηγορία για την «ναζιστική οργάνωση που ενδύθηκε τον μανδύα του πολιτικού κόμματος».

Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου συγκεντρώνει έντονο κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς η Χρυσή Αυγή αποτελεί ιδιαίτερο σχηματισμό με ναζιστική ιδεολογία και διττή, πολιτική και παραστρατιωτική, δομή. Όπως ανέφερε στην αγόρευσή της η εισαγγελική λειτουργός, η οργάνωση «επιδίωκε, μέσω βίαιων πρακτικών, να υποκαταστήσει κρατικές λειτουργίες και δεν δίσταζε να απειλεί ακόμη και εκλεγμένους πολιτικούς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.