Σήμερα Τετάρτη, 4 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:52 - Δύση ήλιου: 18:21 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 29 λεπτά
Σελήνη 15.7 ημερών
