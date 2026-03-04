Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ανατολή ήλιου: 06:52 - Δύση ήλιου: 18:21 - Σελήνη 15.7 ημερών - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 29 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα Τετάρτη, 4 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:52 - Δύση ήλιου: 18:21 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 29 λεπτά

Σελήνη 15.7 ημερών

