Τροχαίο δυστύχημα στην Κυψέλη: Ένας νεκρός σε σύγκρουση ΙΧ και μοτοσυκλέτας

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Κυψέλη, ύστερα από σύγκρουση αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύγκρουση έγινε περίπου στις 8 το πρωί, στην οδό Αριστοτέλους. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 72χρονο οδηγό της μηχανής στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.