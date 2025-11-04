Πατέρας Άλκη Καμπανού για το φονικό στη Χαλκίδα: «Η κοινωνία φωνάζει "ως εδώ"»

«Μόνο θλίψη και στεναχώρια μπορούν να δημιουργήσουν τα επεισόδια οπαδικής βίας, γιατί παρόλο που έχουν παρθεί μέτρα και από την πλευρά της πολιτείας και μια ολόκληρη κοινωνία φωνάζει ‘’φτάνει ως εδώ’’, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι που συνεχίζουν. Δημιουργούν πρόβλημα, κι όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σε όλη την ελληνική κοινωνία», δηλώνει στο ThessPost.gr o Άρης Καμπανός μετά τη δολοφονική επίθεση με πιθανότατα οπαδικά κίνητρα στη Χαλκίδα.

Ο πατέρας του Άλκη Καμπανού, τονίζει ότι απαιτείται πολυεπίπεδη αντιμετώπιση για να εκλείψει η υποκουλτούρα της βίας.

«Δεν πρέπει να κοιτάξουμε μόνο από μια πλευρά αυτό τον αγώνα. Πρέπει να συστρατευτούμε όλοι ως κοινωνία. Είναι και θέμα μέτρων αποτροπής. Η αποτροπή είναι αυτή η οποία θα λειτουργήσει άμεσα, το να δίνονται αυστηρές ποινές, να γίνονται γρήγορα τα δικαστήρια και να βγαίνουν οι αποφάσεις, δίνοντας μήνυμα προς όλη την κοινωνία ότι όπου υπάρχει έγκλημα υπάρχει και η τιμωρία. Αλλά και στο κομμάτι της πρόληψης, όλοι ως κοινωνία πρέπει -τουλάχιστον ως μεγαλύτεροι εμείς- να μεγαλώσουμε μια καινούρια κοινωνία παιδιών, με σωστές αρχές, πάνω στο θέμα του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου. Να αλλάξει η κουλτούρα της βίας γιατί έχουμε μετατρέψει το ποδόσφαιρο μας σε υποκουλτούρα», σημειώνει ο κ. Καμπανός.

Σημειώνεται πως και χτες, Δευτέρα, εν αναμονή της δίκης για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, στον αύλειο χώρο των δικαστηρίων στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκαν επεισόδια. Οπαδοί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους προσέγγισαν άτομα που βρίσκονταν στα σκαλιά, και εκτόξευσαν αντικείμενα κατά αυτών και κατά των αστυνομικών δυνάμεων, με τα ΜΑΤ να προχωρούν σε ρίψη χημικών.

