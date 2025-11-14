Πεπεισμένος ότι ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη δεν ήταν ατύχημα αλλά δολοφονία, εμφανίστηκε στους δικαστές ο γαμπρός του θύματος.

«Ο Σήφης σκοτώθηκε από κάποια εντολή» είπε ο Αθανάσιος Παπαθεοδώρου, ο οποίος κατέθεσε ότι ο πρώην υπουργός, ήταν πολύ χτυπημένος στο πρόσωπο και στο χέρι, σχεδόν διαμελισμένος. Ο γαμπρός του Σήφη Βαλυράκη είπε επίσης ότι ένας εκ των αυτοπτών μαρτύρων, του είχε εκμυστηρευτεί ότι δέχεται πιέσεις για όσα κατέθεσε και πως του γίνεται πόλεμος. Στη συνέχεια, όπως είπε, τον είδε σε τηλεοπτική εκπομπή.

«Έπειτα από 15 μέρες επικοινωνήσαμε και μου είπε "πάει καλά, σε λίγες ημέρες θα μάθεις". Αυτό μου είπε. Εγώ θεωρούσα ότι κάνει έρευνα, δεν ήξερα ότι ήταν ο ίδιος ο αυτόπτης. Δεν ήξερα ότι θα πάει να μιλήσει σε τηλεοπτική εκπομπή. Με πήραν από το κανάλι και μου είπαν ότι έχουν αυτόπτη μάρτυρα και να πάω στην εκπομπή. Μόλις τον είδα στην τηλεόραση κατάλαβα αμέσως ότι είναι ο άνθρωπος που είχα μιλήσει κι εγώ. Την επόμενη ημέρα όταν κλήθηκε από το λιμεναρχείο δεν το παραδέχτηκε, διότι φοβήθηκε. Μου είπε ότι "με πίεσαν, είχαν τον εισαγγελέα στο τηλέφωνο και μου έλεγαν πες τώρα αυτά που πρέπει, διότι οι άνθρωποι δεν θα κάνουν γιορτές". Αυτά μου περιέγραψε» είπε ο κ. Παπαθεοδώρου.

Πηγή: skai.gr

