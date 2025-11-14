Βόλος: Διαρρήκτες ετών... 17 και 14 - «Μπούκαραν» σε τουλάχιστον 8 καταστήματα

Οκτώ περιπτώσεις κλοπών που σημειώθηκαν σε επιχειρήσεις και καταστήματα του Βόλου εξιχνίασε, έπειτα από μεθοδική έρευνα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανήλικων ημεδαπών, οι οποίοι κατηγορούνται για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο ένας από τους δύο νεαρούς είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ ο δεύτερος ενεργούσε ως «τσιλιαδόρος» σε τρεις από τις οκτώ περιπτώσεις.

Οι διαρρήξεις πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από 1 έως 7 Νοεμβρίου 2025 σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι δράστες, δρώντας κυρίως τις νυχτερινές ώρες, έσπαγαν τις γυάλινες θύρες των καταστημάτων, εισέρχονταν στο εσωτερικό και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα, tablets και φορητούς υπολογιστές, προκαλώντας παράλληλα φθορές στις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, την 7η Νοεμβρίου τις πρώτες πρωινές ώρες, ένας από τους ανήλικους εισήλθε σε τσιπουράδικο στον Βόλο, θραύοντας τη γυάλινη είσοδο, και αφαίρεσε 150 ευρώ και ένα tablet.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος δράστης, με παρόμοιο τρόπο, είχε διαπράξει άλλες επτά κλοπές μέσα σε μία εβδομάδα, σε καφετέριες, αρτοποιείο και άλλες μικρές επιχειρήσεις, αφαιρώντας συνολικά 685 ευρώ, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, δύο tablets και έναν φορητό υπολογιστή.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, προκειμένου να διερευνηθεί εάν οι δύο ανήλικοι εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην περιοχή.

