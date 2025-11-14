Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη με βαριές κατηγορίες ασκήθηκε για τους 44 συλληφθέντες μέλη της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Σε βάρος των 44 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

Εγκληματική οργάνωση

Απάτη

Απάτη με υπολογιστή

Κακουργηματική πλαστογραφία

Ξέπλυμα

Επιπλέον, σε έναν ανήλικο αποδόθηκε η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος.

Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, Κορίνθου και στις φυλακές Κορυδαλλού αφορούσε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και δημοσίους λειτουργούς.

Σε ό,τι αφορά τους 44 συλληφθέντες έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος 7.600.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις Αρχές, ελέγχθηκαν 3 κρατούμενοι που φέρεται να είχαν ρόλο καθοδηγητή στη σπείρα.

