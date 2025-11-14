Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ποινική δίωξη με βαριές κατηγορίες για τους 44 συλληφθέντες που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές

Επιπλέον, σε έναν ανήλικο αποδόθηκε η κατηγορία της  διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος

ΕΛΑΣ

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη με βαριές κατηγορίες ασκήθηκε για τους 44 συλληφθέντες μέλη της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Σε βάρος των 44 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για: 

  • Εγκληματική οργάνωση 
  • Απάτη
  • Απάτη  με υπολογιστή
  • Κακουργηματική πλαστογραφία
  • Ξέπλυμα 

Επιπλέον, σε έναν ανήλικο αποδόθηκε η κατηγορία της  διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος.

 Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, Κορίνθου και στις φυλακές Κορυδαλλού αφορούσε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και δημοσίους λειτουργούς.

Σε ό,τι αφορά τους 44 συλληφθέντες έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος 7.600.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις Αρχές, ελέγχθηκαν 3 κρατούμενοι που φέρεται να είχαν ρόλο καθοδηγητή στη σπείρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρομά ΕΛΑΣ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark