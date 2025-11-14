Θεσσαλονίκη: Κατάληψη στο ΕΠΑΛ Βασιλικών

Κατάληψη έκαναν σήμερα οι περίπου 200 μαθητές του ΕΠΑΛ στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης διαμαρτυρόμενοι για τις εμφανέστατες και εκτεταμένες φθορές στο κτήριο που είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού!

Στις φωτογραφίες που παρουσιάζει το thestival.gr οι φθορές είναι αρκετές και σε διάφορα σημεία του σχολικού κτηρίου ενώ όπως ανέφερε η μαθήτρια Μ.Τ. η οποία σπουδάζει βοηθός νοσηλευτικής «σήμερα κάναμε κατάληψη και ο λόγος όπως αντιλαμβάνεστε είναι σοβαρότατος, το κτήριο έχει μεγάλες ρωγμές».

«Πραγματικά όλοι μας φοβόμαστε να μπούμε πλέον στο κτήριο γιατί εμφανίζει μεγάλες ρωγμές ενώ τα γήπεδα του μπάσκετ είχαν πάθει καθίζηση όμως αυτά τα επισκευάσανε. Το κτήριο είναι σε χάλια κατάσταση και θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνο. Δηλαδή αν κάνει έναν σεισμό κι εμείς είμαστε μέσα στις αίθουσες το κτήριο θα αντέξει;» τόνισε η μαθήτρια.

Η ίδια όπως ανέφερε στο thestival.gr «σήμερα έστειλα καταγγελία στην Πολεοδομία της Θέρμης προκειμένου να έρθουν μηχανικοί και να ελέγξουν το κτήριο και αν υπάρχει θέμα στατικότητας»

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θέρμης, Στυλιανός Απόστολου μιλώντας για το θέμα στο thestival.gr τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα με την στατικότητα του σχολικού κτηρίου».

«Έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες και υπάρχει εργολαβία για να γίνει αποκατάσταση στα επείγοντα (σ.σ. εννοεί φθορές) να μην τρέχουν τα νερά στα θεμέλια αλλά ως κτήριο δεν έχει κανένα πρόβλημα στατικότητας. Ο περιβάλλοντας χώρος έχει μια καθίζηση γιατί όταν έγινε το κτήριο δεν είχε προβλεφθεί να δέσει με τον κορμό και με τα νερά έχει καθίζηση του περιβάλλοντα χώρου. Αυτό θα γίνει όμως άμεσα με την εργολοβία που ξεκινά τώρα για να κάνει τις εργασίες έτσι ώστε τα νερά να μην τρέχουν στα θεμέλια. Επίσης, ο Δήμος έχει εκπονήσει και μεγάλη εργολαβίας προϋπολογισμού 1,5 εκατ. Ευρώ για μεγάλης κλίμακας έργα στο συγκεκριμένο κτήριο. Αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι όλα δεν γίνονται αυτόματα» ανέφερε ο κ. Απόστολου προσθέτοντας ότι το σχολείο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέτα Γιαννάκου» ωστόσο τελικά τα έργα που έγιναν αφορούσαν την αποκατάσταση των γηπέδων μπάσκετ.

