Συγκλονιστική μαρτυρία: Μιλάει στο skai.gr ο άνθρωπος που εντόπισε την απανθρακωμένη γυναίκα στα Κύθηρα - Ηχητικό

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα άφησε δύο σημειώματα στον σύζυγό της 

Κύθηρα

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός 

Συγκλονίζει μιλώντας στο skai.gr ο άνθρωπος που εντόπισε την απανθρακωμένη γυναίκα στα Κύθηρα και ειδοποίησε τις Αρχές.

Αποκαλύπτει μάλιστα πως ο σύζυγος της βρήκε δυο σημειώματα με τα οποία η άτυχη γυναίκα ζήταγε συγνώμη.

Ακούστε τη μαρτυρία του ανθρώπου που βρήκε την άτυχη γυναίκα: 

Στη μαρτυρία του ο κ. Νίκος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η γυναίκα άφησε στον άνδρα της δύο γράμματα που εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα.  

