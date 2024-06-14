Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Συγκλονίζει μιλώντας στο skai.gr ο άνθρωπος που εντόπισε την απανθρακωμένη γυναίκα στα Κύθηρα και ειδοποίησε τις Αρχές.
Αποκαλύπτει μάλιστα πως ο σύζυγος της βρήκε δυο σημειώματα με τα οποία η άτυχη γυναίκα ζήταγε συγνώμη.
Ακούστε τη μαρτυρία του ανθρώπου που βρήκε την άτυχη γυναίκα:
Στη μαρτυρία του ο κ. Νίκος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η γυναίκα άφησε στον άνδρα της δύο γράμματα που εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα.
