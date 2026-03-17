Της Έλενας Γαλάρη

Με την κατάθεση αστυνομικού που ήταν μέσα στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη με άλλους πέντε συναδέλφους του, για να ενημερώνουν το κέντρο επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ, την 7η Δεκεμβρίου 2023, συνεχίστηκε η δίκη για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών του Ολυμπιακού.

Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας ..δεν θυμόταν ούτε πού βρίσκονταν οι θέσεις των επισήμων, ούτε ήξερε για τους βανδαλιμούς που έγιναν μέσα στο γήπεδο, αλλά ούτε και άκουσε τις εκρήξεις έξω από το γήπεδο.

Οι συνεχείς απαντήσεις «δεν ξέρω, δεν θυμάμαι», προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας.

Εισαγγελέας: Λέτε ότι ήταν κατεστραμμένα μέσα στο γήπεδο, τους αφήνατε να καταστρέφουν;

Μάρτυρας: Δεν έβλεπα , δεν ξέρω τι γίνεται στις τουαλέτες ...

Εισαγγελέας: Δεν αντιληφθήκατε κάτι;

Μάρτυρας: Όχι.

Εισαγγελέας: Βρήκατε ρούχα στον κάδο έξω από το γήπεδο. Τι έγινε; Τι έκαναν; Μπαίνανε, βγαίνανε, έβγαζαν τα ρούχα τους και έμπαιναν μέσα;

Μάρτυρας: Δεν γνωρίζω.

Εισαγγελέας: Δεν γνωρίζετε ενώ αυτή ήταν η δουλειά σας, αν έμπαιναν , έβγαιναν ή άλλαζαν ρούχα έπαιρναν αντικείμενα και τα πετούσαν από τις θύρες. Τι μας λέτε τώρα; δεν βλέπατε, αυτή δεν ήταν η δουλειά σας;

Μάρτυρας: Δεν θυμάμαι

Εισαγγελέας: Είστε για κάλυψη, βλέπετε οπαδούς να βγαίνουν από το γήπεδο. Είστε επιφορτισμένος να παρακολουθείτε τι συμβαίνει.. Το δεν θυμάμαι που λέτε δεν επιτρέπεται. Είναι απαραδεκτο. Δεν ξέρετε τι έγινε μέσα στον χώρο σας που έπρεπε να επιτηρείτε. Είχατε αναλάβει την πληροφοριακή κάλυψη. Ούτε την επίθεση είδατε, ούτε ξέρετε τι έγινε μέσα...Έπρεπε από τα καθήκοντά σας να ξέρετε τα πάντα και σήμερα έρχεστε εδώ και λέτε ΄΄δεν θυμάμαι’’;

Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας ανέφερε:

Μέσα στο γήπεδο καθόμουν απέναντι από το πέταλο οργανωμένους οπαδούς ολυμπιακούς 200-250 άτομα. Ξαφνικά είδα κινητικότητα κάποιοι φορούσαν κουκούλες κάποιοι τις έβαζαν εκείνη την ώρα άρχισαν να βγαίνουν έξω άδειαζε η κερκίδα με την μια. Μετά έγινε το τραγικό συμβάν έξω , και αυτοί ξαναγύρισαν μέσα.

Εισαγγελέας: Ποιος σας ενημέρωνε;

Μάρτυρας: Διάφοροι, δεν θυμάμαι

Αίσθηση προκάλεσε η κατάθεση αστυνομικού της διμοιρίας που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο, ότι είχε ρωτήσει δύο φορές τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά να βγουν από το γήπεδο και να βοηθήσουν τη διμοιρία Λυγγερίδη, κι εκείνος απάντησε αρνητικά.

Μάρτυρας: Σχεδόν όλοι φορούσαν μαύρα ρούχα με κουκούλα. Μόλις είδα ότι ήταν οργανωμένοι, πήγα στον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά και του ζήτησα να βγάλω τη διμοιρία έξω από το γήπεδο. Όταν είδα ότι άδειασε η κερκίδα του το ξαναείπα κι εκείνος απάντησε πάλι αρνητικά.

Πρόεδρος: Ξέρετε γιατί σας αρνήθηκε;

Μάρτυρας: Όχι. Όταν άκουσα στον ασύρματο ότι υπάρχει τραυματισμός πήρα διμοιρία και βγήκα έξω

Εισαγγελέας: Δεν ζητήσατε άδεια από τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά; Βγήκατε επειδή σας αρνήθηκε τις δύο προηγούμενες;

Μάρτυρας: Θεώρησα ότι είναι καθήκον μου να βγει η διμοιρία αμέσως έξω. Δεν με ενοιαζε τίποτε άλλο από το να συνδράμω όπως μπορούσα τους συναδέλφους μου.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 19 Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.