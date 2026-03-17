Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Το «θρίλερ» με τις μπάρες στη διάβαση που «τρελάθηκαν» – Οδηγοί περνούν με δική τους ευθύνη

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίσσεται στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, όπου η διάβαση τρένου φαίνεται να έχει «παραλύσει», προκαλώντας τεράστιο κίνδυνο για τους οδηγούς και τους πεζούς. Τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας δείχνουν τις μπάρες να παραμένουν κλειστές για ώρα χωρίς να διέρχεται τρένο, αναγκάζοντας τους πολίτες σε ριψοκίνδυνες ενέργειες.

Η κατάσταση που επικρατεί στο σημείο μέρα μεσημέρι είναι πέρα από κάθε λογική, καθώς οι αυτόματες μπάρες κατεβαίνουν και το χαρακτηριστικό κουδουνάκι χτυπά ασταμάτητα, προειδοποιώντας για έναν κίνδυνο που δεν υπάρχει. Οι οδηγοί, βλέποντας τον χρόνο να περνά και την ουρά των αυτοκινήτων να μεγαλώνει χωρίς να εμφανίζεται κάποια αμαξοστοιχία, οδηγούνται σε απόγνωση. Μετά από αρκετά λεπτά αναμονής, οι πιο τολμηροί, μεταξύ των οποίων και οδηγοί φορτηγών ξεκινούν διστακτικά να ελίσσονται ανάμεσα στις κατεβασμένες μπάρες για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους, μια κίνηση που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία αν η λειτουργία του συστήματος αποκαθίστατο ξαφνικά.

Το σκηνικό του παραλόγου συνεχίζεται και κατά τις βραδινές ώρες, με τη δυσλειτουργία να παίρνει ακόμα πιο τρομακτικές διαστάσεις στην ίδια διάβαση. Σε δεύτερο καταγεγραμμένο βίντεο, οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με ένα σύστημα που μοιάζει να έχει απορρυθμιστεί πλήρως, καθώς η μία μπάρα ανεβοκατεβαίνει χωρίς σταματημό, ενώ η απέναντι παραμένει σταθερά ανεβασμένη. Η απουσία του τρένου επιβεβαιώνει πως πρόκειται για σοβαρή τεχνική βλάβη, η οποία όμως αφήνει τους πολίτες εκτεθειμένους σε ένα θανάσιμο «παιχνίδι» τύχης κάθε φορά που καλούνται να διασχίσουν τις γραμμές.

Πηγή: skai.gr

