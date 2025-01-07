«Εν συνόλω, σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο καταστολής η πολιτεία εζηγίσθη και ευρέθη ελλιπής» είπε για την τραγωδία του 2018 στο Μάτι, ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης απολογούμενος ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων.

Ο κ. Τερζούδης, ένας από τους έξι καταδικασθέντες σε πρώτο βαθμό για την τραγωδία με τους 104 νεκρούς, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστών του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

O κατηγορούμενος εστίασε σε ευθύνες άλλων, πλην της Πυροσβεστικής, υπηρεσιών και φορέων αναφερόμενος στην κακή ή ολοκληρωτική απουσία σχεδίασης της πολιτείας για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων και την προστασία των πολιτών. Τόνισε επίσης ότι η Πυροσβεστική έχει ρόλο καταστολής και ότι το επίπεδο σχεδιασμού πρόληψης είναι καθοριστικό για την ασφάλεια ζωών.

Δεν υπήρχε πρόληψη. Το 2007 μετά τις πυρκαγιές στην Ηλεία θεσμοθετήθηκε η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση. Αυτό που έχει σημασία είναι ο σχεδιασμός των Δήμων για περιοχές κατοικίας μέσα σε δάσος, όπως στο Μάτι. Για τη δημιουργία ασφαλών πυράντοχων χώρων, όταν δεν υπάρχει χρόνος για οργανωμένη απομάκρυνση. Θέλω να πω σε αυτούς τους ανθρώπους (σ.σ. στους συγγενείς των θυμάτων και στους εγκαυματίες) ότι εν συνόλω σε επίπεδο πρόληψης και καταστολής η πολιτεία εζυγίσθη και ευρέθη ελλιπής. Δυστυχώς προηγούνται τα τραγικά γεγονότα και ακολουθεί ασθμαίνουσα η Πολιτεία» ανέφερε ο κ. Τερζούδης.

Ο κατηγορούμενος αναφερόμενος στις δικές του ευθύνες είπε ότι δεν είχε εμπλοκή στη διαχείριση της τραγικής κατάστασης, λέγοντας πως «ο αρχηγός της πυροσβεστικής δεν είναι επιχειρησιακός αρχηγός».

Τόνισε μάλιστα πως για τη φωτιά στην Ανατολική Αττική «δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, κάνοντας λόγο για μία φωτιά κινούμενη από τον άνεμο που δεν πιάνεται, αν δεν προσβληθεί άμεσα».

Η θέση του κατηγορούμενου προκάλεσε αντίδραση από συγγενή θύματος που φώναξε: «Μια σειρήνα κύριε Τερζούδη θα ήταν αρκετή. Μια σειρήνα θα έσωζε ζωές».

Πρόεδρος: Είναι ιερή στιγμή, απολογείται ο κατηγορούμενος, μην παρεμβαίνετε.

ερζούδης: Κυρία πρόεδρε είναι τέτοια η κατάσταση τους....

Με την έναρξη της απολογίας του, ο Σωτήρης Τερζούδης εξέφρασε τη θλίψη του προς τους συγγενείς των 104 θυμάτων, χαρακτηρίζοντας την πυρκαγιά «εθνική τραγωδία», η οποία, όπως είπε, «με στοιχειώνει και θα με στοιχειώνει όσο ζω».

Αναφερόμενος στη διαχείριση της κατάστασης από άλλες υπηρεσίες και δομές και τη συνδρομή τους στην αντιμετώπισή της, ο κ. Τερζούδης φανερά εκνευρισμένος είπε: «Όλοι, μα όλοι, το Λιμενικό, το ΓΕΣ, το ΓΕΕΘΑ, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, θεωρούνται αξιόπιστοι. Η Πυροσβεστική δεν είναι αξιόπιστη! Μόνο εγώ δεν είμαι αξιόπιστος».

Απαντώντας σε ερώτηση της προέδρου, ο τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής, είπε πως το επίμαχο απόγευμα τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν λόγω των καιρικών συνθηκών και κακής ορατότητας στο μέτωπο. Ανέφερε επίσης ότι γίνονταν απεγνωσμένες προσπάθειες από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο για εναέρια και «δεν υπήρχαν».

