Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάτρα, για τον εντοπισμό άνδρα που φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό.

Όλα συνέβησαν πριν από λίγο, στην οδό Γαμβέτα, στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου, όταν σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην ΕΛ.ΑΣ. οδηγός μετά από έντονο διαπληκτισμό που προηγήθηκε με έτερο άνδρα οδηγό, για μία θέση στάθμευσης, έβγαλε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 η αστυνομία, έχοντας την περιγραφή του οχήματος του δράστη, τον αναζητά.

Πηγή: skai.gr

