Την άμεση ανάκληση της απόφαση της Περιφέρειας Αττικής που προβλέπει δραματική αύξηση στα τέλη απορριμμάτων που πληρώνουν οι δήμοι του λεκανοπεδίου, ζήτησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Ο κ. Δούκας μιλώντας στο Action 24, υποστήριξε ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς να ενημερωθούν οι δήμοι: «Μας ενημέρωσαν λοιπόν ότι εκεί που θα δίναμε 18 εκατομμύρια την επόμενη χρονιά, ο Δήμος Αθήνας, θα δίνει 30. Το ίδιο έγινε με όλους τους δήμους της Αττικής. Και μας ενημέρωσαν στις 27/12».

Επίσης ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε η απόφαση της Περιφέρειας να ανακληθεί άμεσα, αλλιώς θα γίνει προσφυγή, όπως είπε, για τους εξής λόγους:

Δεν είχαν ενημερώσει τους δήμους. Τις αποφάσεις αυτές πρέπει να τις παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο, κάτι που δεν έγινε. Ενημερωθήκαμε για την απόφαση 27 του μηνός. Ενώ όλοι οι δήμοι είχαμε καταθέσει και είχαμε ψηφίσει προϋπολογισμούς, αποφάσισαν να μας χρεώσουν με διπλάσια τέλη, χωρίς να το γνωρίζουμε.

Αναφερόμενος στον ΕΔΣΝΑ, τον φορέα που διαχειρίζεται τα απορρίμματα στην Αττική, ο κ. Δούκας επισήμανε ότι «υπάρχει και εν εξελίξει οικονομικός έλεγχος, είναι μέσα πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορεί στη χώρα, επειδή δεν υπάρχουν υποδομές όλα αυτά τα χρόνια για να γίνεται σωστά η ανακύκλωση και η επεξεργασία απορριμμάτων, να είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη, να πληρώνουμε συνέχεια τρομακτικά πρόστιμα και αυτά να τα μετακυλίουμε στους πολίτες.

Τι ζητάμε λοιπόν; Ζητάμε ο ΕΔΣΝΑ να εξυγιανθεί οικονομικά. Να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του; Να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα, να υπάρχουν επιτέλους μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Τα εκατοντάδες εκατομμύρια που δίνουμε να πηγαίνουν για έργα ανακύκλωσης, διότι δώσαμε και το 2022 εκατοντάδες εκατομμύρια, και ψάχνουμε να βρούμε - είναι και η Αρχή Διαφάνειας και το ελέγχει - πού ακριβώς έχουν πάει αυτά τα χρήματα.

Νομίζω ότι πρέπει στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε να είμαστε πολύ σοβαροί και προσεκτικοί στις αποφάσεις και τις διατυπώσεις μας γιατί είναι δημόσιο χρήμα, είναι δημοτικά τέλη, είναι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν να κάνουν ανακύκλωση και ξέρετε ποια είναι η αλήθεια; Τα βάζουν σε διαφορετικούς κάδους και τελικά, πάνε και τα θάβουνε όλα ή το μεγαλύτερο ποσοστό τους στη Φυλή.

Το ξέρετε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία και τα 7 μέλη του ΕΔΣΝΑ που διαχειρίζεται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τους δήμους, με τα δημοτικά τέλη, είναι της ίδιας παράταξης; Πουθενά αλλού δεν συμβαίνει αυτό. Έχετε ακούσει στη Βουλή, στις Επιτροπές, να είναι όλοι, όλα τα μέλη της ίδιας παράταξης; Και άκουσον-άκουσον, για πρώτη φορά στο Εκτελεστικό Συμβούλιο δε συμμετέχει η δημοτική μας αρχή με εκπρόσωπο, αλλά έχουν ορίσει εκπρόσωπο από την αντιπολίτευση, από τον κ. Μπακογιάνν»η.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.