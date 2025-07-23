Στόχο να σκοτώσει και όχι να τραυματίσει είχε ο καθ ομολογίαν δολοφόνος της Κυριακής Γρίβα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Δημήτρη Γαλεντέρη, ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ως τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας της 28χρονης.

«Το τελευταίο χτύπημα, όπως προκύπτει, της προκάλεσε μαζικότατη βαθιά αιμορραγία. Αν δεν υπήρχε το τελευταίο τραύμα η Κυριακή μπορεί και να ζούσε. Ο δράστης την τραυμάτισε σε τρία σημεία στον πνεύμονα.. Τα τραύματα ήταν καθαρά. Στόχος ήταν να πεθάνει από το πρώτο χτύπημα. Ήταν στην πλευρά της καρδιάς. Το τελευταίο προκαλεί τη ρήξη της φλέβας κοντά στην καρδιά, στη βάση της καρδιάς. Στην πέμπτη μαχαιριά σταμάτησε η πράξη του γιατί άρχισε να αναβλύζει αίμα.»

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι οι κινήσεις του δράστη ήταν απολύτως συνειδητές και δεν εμφάνισε μανιακό επεισόδιο.

«Θεωρώ ότι έχει συνείδηση να αντιληφθεί ότι έκανε λάθος για αυτό έχει και συνείδηση να αυτοτραυματιστεί. Δεν προκύπτει ότι πήρε στεντόν 60 είναι από αναφορά των οικείων του. Έχει άριστα ζωτικά σημεία, η αναπνευστική του λειτουργία ήταν καλή, η διασωλήνωση ήταν προληπτική, την επόμενη ημέρα γίνεται αποσωλήνωση, προσανατολισμένος, είχε συνείδηση. Μου φαίνεται περίεργο που κάνει απόπειρα με μη οπιοειδή και όχι με άλλα όπως ηρωινη που έχει ξανά χρησιμοποιήσει», είπε ο μάρτυρας προσθέτοντας ότι ο δράστης όταν μετά τη δολοφονία τραυμάτιζε τον εαυτό του, δεν ήθελε πραγματικά να πεθάνει.

«Δεν ήθελε να προβεί σε πραγματική πράξη αυτοχειρίας, δεν προκύπτει αληθινή επιθυμία να καταλήξει. Συνήθως η πολυτοξικομανία προκαλεί διαταραχές συναισθήματος. Όχι διπολική. Δεν έχει μανιακό επεισόδιο αυτό λείπει από το κάδρο για να έχει διπολική διαταραχή.»

Πατέρας: «Να μας κάνει τώρα ένα μανιακό επεισόδιο να δούμε πως είναι....»

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όταν τελούσε το έγκλημα.

Στη συνέχεια κατέθεσαν συγγενείς της Κυριακής οι οποίοι αναφέρθηκαν στην κακή συμπεριφορά του κατηγορουμένου απέναντι στο θύμα, το οποίο είχε αποτραβήξει από τους οικείους της.

«Με αυτά που γίνονται, ανθρωποκτονίες δεν μπορώ να πω ότι δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι θα της κάνει κακό. Της έκανε σκηνές και την χτυπούσε. Δεν ήθελε να έχει σχέσεις με την οικογένειά της. Αν δεν έβγαινε μαζί του, η Κυριακή δεν έβγαινε. Δεν είχε φίλες. Της έλεγε ότι εάν δεν είμαι κι εγώ στην μαμά σου και στον μπαμπά σου, δεν θα πηγαίνεις ούτε εσύ. Η Κυριακή είχε στενή σχέση με την κόρη μου. Δεν μπορούσαν τα κορίτσια να βρεθούν, να βγουν, να πάνε για ποτό. Της έλεγε 'θα πας για ποτό και στις 12 θα περάσω να σε πάρω'. Ή θα τσακώνονταν και δεν θα πήγαινε καθόλου», είπε η θεία της Κυριακής, προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος σκότωσε την 28χρονη μετά τον χωρισμό τους με το σκεπτικό ότι: «αφού δεν θα την έχω εγώ, δεν θα την έχει κανείς».

Ευθύνες στους αστυνομικούς του τμήματος των Αγίων Αναργύρων επέρριψε ο θείος της Κυριακής.

«Ο φρουρός αντί να βάλει μια φωνή να πει "ε τι κάνεις εκεί ", να βγει έξω με τη στολή να τον δει...Αυτό θα ήταν αποτρεπτικό. Ούτε ένας αστυνομικός δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Πήγε και είπε φοβάμαι. Δεν της είπαν, έλα εδώ κάτσε να μας πεις.. ποιος είναι αυτός, ποιος σε έφερε...», είπε ο μάρτυρας, ενώ ο δεύτερος θείος της Κυριακής κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος, ο οποίος φερόταν πολύ άσχημα στην 28χρονη, του είχε ζητήσει να τον βοηθήσει να βγάλει αναπηρική σύνταξη.

