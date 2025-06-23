Οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από το πρωί της Δευτέρας στις Κάτω Ασίτες του Δήμου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες. Επί τόπου επιχειρούν 55 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 23 οχήματα και δύο ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Ασίτες Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 3ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 23, 2025

Με μηχανήματα έργου και υδροφόρες συμβάλει και ο Δήμος Ηρακλείου στη μάχη της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με τις φλόγες να ανεβαίνουν προς το βουνό σε εκτάσεις όχι επικίνδυνες, χωρίς ωστόσο να είναι μακριά από το χωριό.

Στο σημείο μετέβησαν ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μανόλης Χαιρέτης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Περίπου στις 6 το πρωί εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, το οποίο αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κάτω_Ασίτες της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου #Κρήτης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.