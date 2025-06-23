Λογαριασμός
Ηράκλειο: Οριοθετημένη η φωτιά στις Κάτω Ασίτες

Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες -  Ήχησε νωρίτερα και το 112 που καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα

UPDATE: 09:51
φωτιά

Οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από το πρωί της Δευτέρας στις Κάτω Ασίτες του Δήμου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες. Επί τόπου επιχειρούν 55 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 23 οχήματα και δύο ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.

Με μηχανήματα έργου και υδροφόρες συμβάλει και ο Δήμος Ηρακλείου στη μάχη της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με τις φλόγες να ανεβαίνουν προς το βουνό σε εκτάσεις όχι επικίνδυνες, χωρίς ωστόσο να είναι μακριά από το χωριό.

Στο σημείο μετέβησαν ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μανόλης Χαιρέτης.

Περίπου στις 6 το πρωί εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, το οποίο αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κάτω_Ασίτες της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου #Κρήτης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

